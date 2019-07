Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fogják alkalmazni az emberi testben a CRISPR programozott génszerkesztési rendszert, hogy megpróbáljanak gyógyítani egy örökletes szembetegséget, a Leber-féle veleszületett vakságot. A betegek kiválasztása már javában zajlik az első ilyen tudományos kutatáshoz.","shortLead":"Először fogják alkalmazni az emberi testben a CRISPR programozott génszerkesztési rendszert, hogy megpróbáljanak...","id":"20190726_genszerkesztes_genetikai_ollo_crispr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d0cd3-eade-44a4-aeaf-dd060e0de5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_genszerkesztes_genetikai_ollo_crispr","timestamp":"2019. július. 26. 09:33","title":"Amerikában is bevetik a genetikai ollót, ami megszüntetheti a betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23570ed-6c61-4491-8720-150d319591ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két labdarúgót akkor támadták meg, amikor Londonban autóztak. \r

","shortLead":"A két labdarúgót akkor támadták meg, amikor Londonban autóztak. \r

","id":"20190726_mesut_ozil_sead_kolasinac_london_fegyveres_rablotamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23570ed-6c61-4491-8720-150d319591ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65c7e72-090d-43b2-97bf-62c708000fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190726_mesut_ozil_sead_kolasinac_london_fegyveres_rablotamadas","timestamp":"2019. július. 26. 06:09","title":"Késes rablók támadtak Mesut Özilre és csapattársára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2017-ben, Budapesten 2 ezüst- és két bronzérmet nyert a világbajnokságon.","shortLead":"2017-ben, Budapesten 2 ezüst- és két bronzérmet nyert a világbajnokságon.","id":"20190727_Fennakadt_egy_ausztral_uszo_a_doppingteszten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86b7fc4-c9b4-4e6c-928e-e1bbecb9c46c","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Fennakadt_egy_ausztral_uszo_a_doppingteszten","timestamp":"2019. július. 27. 15:30","title":"Fennakadt egy ausztrál úszó a doppingteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb8a4d-62b2-4f22-a42e-68b5f7287c54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyereket szerencsére nem kellett kórházba vinni.","shortLead":"A gyereket szerencsére nem kellett kórházba vinni.","id":"20190726_tuzo_napon_parkolo_autobol_kislanyt_mentettek_dorogi_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68cb8a4d-62b2-4f22-a42e-68b5f7287c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bd23da-8504-474b-98f6-9c57d46bce49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_tuzo_napon_parkolo_autobol_kislanyt_mentettek_dorogi_rendorok","timestamp":"2019. július. 26. 14:20","title":"Rendőrök mentettek meg egy tűző napon autóba zárt kislányt Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj...","id":"20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd5e99e-4b87-4c14-b1bb-6cf38f8c6777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","timestamp":"2019. július. 27. 16:26","title":"Hamilton indulhat az élről a Német Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","shortLead":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","id":"20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710808d7-9533-4989-b70f-302634b56596","keywords":null,"link":"/kkv/20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","timestamp":"2019. július. 27. 20:42","title":"Hatalmas tőkeemelés volt Csányi Sándor boros cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ki akarták szabadítani 15 éves társukat az őrizetből a bajorországi Starnbergben.","shortLead":"Ki akarták szabadítani 15 éves társukat az őrizetből a bajorországi Starnbergben.","id":"20190726_rendorseg_tamadas_rendorors_bajororszag_orizet_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6d0791-2de4-4305-81ff-91c3e5de8cb6","keywords":null,"link":"/elet/20190726_rendorseg_tamadas_rendorors_bajororszag_orizet_diakok","timestamp":"2019. július. 26. 06:37","title":"Agresszív tinik rohamoztak meg egy rendőrőrsöt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszer tökéletesítésén dolgozó alvállalkozók fülébe jutnak olyan, az Apple virtuális asszisztense, a Siri által rögzített beszélgetések és hangok, mint például az orvos és páciense vagy a drogdíler és vásárlója közötti párbeszédek. A Siri időnként a szex hangjait is felveszi. ","shortLead":"A rendszer tökéletesítésén dolgozó alvállalkozók fülébe jutnak olyan, az Apple virtuális asszisztense, a Siri által...","id":"20190727_A_Siri_a_legintimebb_beszelgeteseinket_is_rogzitheti_anelkul_hogy_tudnank_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e4473-6ef1-46b0-826f-7f563bae5f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_A_Siri_a_legintimebb_beszelgeteseinket_is_rogzitheti_anelkul_hogy_tudnank_rola","timestamp":"2019. július. 27. 10:30","title":"A Siri a legintimebb beszélgetéseinket is rögzítheti anélkül, hogy tudnánk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]