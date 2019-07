Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek esti vihar idején.","shortLead":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek esti vihar idején.","id":"20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa5ce9-9184-4906-80c7-56288ecd7a86","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","timestamp":"2019. július. 28. 14:40","title":"Tömegverekedés tört ki a FEZEN Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3e38e1-5658-4b57-ba2c-f979588c590d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több komoly erdő- és bozóttűz tombol a sarkvidéki térségekben, s miközben a tudósok „példátlan méretű” tüzekről beszélnek a környéken lévő városokban napról napra romlik a levegő minősége. Az ok, a globális klímaváltozás.","shortLead":"Egyre több komoly erdő- és bozóttűz tombol a sarkvidéki térségekben, s miközben a tudósok „példátlan méretű” tüzekről...","id":"20190727_Rohamosan_terjednek_a_sarkvideki_erdotuzek_gyorsan_romlik_a_levegominoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3e38e1-5658-4b57-ba2c-f979588c590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6646684-0b22-4c9d-94fc-6aa57a85df02","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Rohamosan_terjednek_a_sarkvideki_erdotuzek_gyorsan_romlik_a_levegominoseg","timestamp":"2019. július. 27. 08:02","title":"Rohamosan terjednek a sarkvidéki erdőtüzek, gyorsan romlik a levegőminőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b9de6c-fd1a-4860-ba2b-b2bdff2fe67c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"40 ezer ügyfél érzékeny adatait kell kiadni.","shortLead":"40 ezer ügyfél érzékeny adatait kell kiadni.","id":"20190727_Olyan_iteletet_hozott_a_svajci_birosag_amely_alapjaiban_rengetheti_meg_a_bankrendszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b9de6c-fd1a-4860-ba2b-b2bdff2fe67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f55f1f-6caf-4490-8b03-c5d21972038b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_Olyan_iteletet_hozott_a_svajci_birosag_amely_alapjaiban_rengetheti_meg_a_bankrendszert","timestamp":"2019. július. 27. 19:34","title":"Olyan ítéletet hozott a svájci bíróság, amely alapjaiban rengetheti meg a bankrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6709fb01-29d2-45b3-b12a-f4270027b252","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövedéket megsemmisítik.","shortLead":"A lövedéket megsemmisítik.","id":"20190727_Repeszrombolo_granat_kerult_elo_Csolnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6709fb01-29d2-45b3-b12a-f4270027b252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100aa91c-a6ba-4a03-8ff4-b994cc2ac371","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Repeszrombolo_granat_kerult_elo_Csolnokon","timestamp":"2019. július. 27. 18:20","title":"Repeszromboló gránát került elő Csolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektronikus cigaretta kétségkívül káros az egészségre, és szabályozni kell használatát - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken közzétett jelentésében, amely egyben nem tanácsolja az e-cigarettát azoknak, akik le akarnak szokni a dohányzásról.","shortLead":"Az elektronikus cigaretta kétségkívül káros az egészségre, és szabályozni kell használatát - olvasható az Egészségügyi...","id":"20190726_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e7f0cd-3394-46e7-9481-75427c5691ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","timestamp":"2019. július. 26. 20:55","title":"WHO: az elektromos cigi káros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és nyilvánvalóan pártpolitikai célokat szolgáló törvényt” Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és...","id":"20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833511fd-9fed-431b-94c2-543c4acde00d","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. július. 26. 14:49","title":"Nyílt levélben kérdi egy oxfordi magyar agykutató Ádert, miért írta alá szó nélkül az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd2c813-345a-48da-913e-24631446c131","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 3. helyért játszott a kvangdzsui vizes világbajnokságon a horvátokkal a magyar férfi vízilabda-válogatott. Horvátország nyerte a mérkőzést. ","shortLead":"A 3. helyért játszott a kvangdzsui vizes világbajnokságon a horvátokkal a magyar férfi vízilabda-válogatott...","id":"20190727_Lecsuszott_a_bronzeremrol_a_ferfi_vizilabdavalogatottunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd2c813-345a-48da-913e-24631446c131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef06e27-9862-4763-91e8-168cbd3391e2","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Lecsuszott_a_bronzeremrol_a_ferfi_vizilabdavalogatottunk","timestamp":"2019. július. 27. 11:15","title":"Lecsúszott a bronzéremről a férfi vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fca3dc-6bb9-4f71-a3c9-7cef90268d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezután tábla jelzi majd a közlekedőknek a templomot, akár a vallási szertartások időpontját is, továbbá a kiemelt sporteseményeket kiszolgáló járművek a buszsávban is haladhatnak majd. ","shortLead":"Ezután tábla jelzi majd a közlekedőknek a templomot, akár a vallási szertartások időpontját is, továbbá a kiemelt...","id":"20190727_NERkompatibilis_KRESZmodositasok_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24fca3dc-6bb9-4f71-a3c9-7cef90268d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11e5444-4973-4485-a4d0-58d34a66cc9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_NERkompatibilis_KRESZmodositasok_jonnek","timestamp":"2019. július. 27. 14:49","title":"Jön két NER-kompatibilis KRESZ-módosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]