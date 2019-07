Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dfef72c-914b-45bd-99f2-8f85f9821bf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szeretné, ha minél többen használnák képtárolási szolgáltatását, ezért – hasonlóan az eddigi „könnyített” Go kiadásokhoz – alternatívát kínál a Google Fotókhoz is. Bejelentették a Gallery Gót.","shortLead":"A Google szeretné, ha minél többen használnák képtárolási szolgáltatását, ezért – hasonlóan az eddigi „könnyített” Go...","id":"20190728_google_gallery_go_google_fotok_light_lassu_netkapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfef72c-914b-45bd-99f2-8f85f9821bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e24739d-1a34-45b4-be24-2a6fc552c4ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_google_gallery_go_google_fotok_light_lassu_netkapcsolat","timestamp":"2019. július. 28. 08:03","title":"Kevés helyet foglal, gyorsan működik a Google új fotótároló alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"100 éves lesz a hétvégén a magyar kertészmérnök, Bálint gazda, akit ennek apropóján keresett fel a Szeretlek Magyarország, hogy interjút kérjenek tőle. A klímaváltozásról is megvan a véleménye.","shortLead":"100 éves lesz a hétvégén a magyar kertészmérnök, Bálint gazda, akit ennek apropóján keresett fel a Szeretlek...","id":"20190726_balint_gazda_kerteszmernok_elelmiszerpazarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdde794c-d42a-44df-be69-09bd58c3271d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_balint_gazda_kerteszmernok_elelmiszerpazarlas","timestamp":"2019. július. 26. 21:33","title":"Bálint gazda: Katasztrofális vége lesz, ha folytatjuk az élelmiszerpazarlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa1b2b7-5c6d-43b1-b771-9b34767b7f6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha nincs levegő a gumiban, el sem szökhet belőle, ez pedig számos előnnyel jár. Ennek ellenére mind a mai napig nem terjedtek el az utakon a másfél évszázada már kipróbált levegőmentes abroncsok.","shortLead":"Ha nincs levegő a gumiban, el sem szökhet belőle, ez pedig számos előnnyel jár. Ennek ellenére mind a mai napig nem...","id":"201927__legmentes_autogumi__akerek_ujrafeltalalasa__foldtol_elrugaszkodott_otlet__valami_meg_nem_kerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aa1b2b7-5c6d-43b1-b771-9b34767b7f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8f1ba6-9020-40a1-8798-9393c83a202f","keywords":null,"link":"/cegauto/201927__legmentes_autogumi__akerek_ujrafeltalalasa__foldtol_elrugaszkodott_otlet__valami_meg_nem_kerek","timestamp":"2019. július. 27. 17:30","title":"Légtelen történet: forradalmat hozhat a kerék újrafeltalálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj...","id":"20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd5e99e-4b87-4c14-b1bb-6cf38f8c6777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","timestamp":"2019. július. 27. 16:26","title":"Hamilton indulhat az élről a Német Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49773146-f4e6-453b-8a5f-06961aedac7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszót egy 18 éves nő vádolta meg szexuális zaklatással. Kenderesi ezt tagadja, de elismeri, hogy meggondolatlan mozdulatot tett. Az úszó 10 napig biztosan nem hagyhatja el Dél-Koreát.","shortLead":"Az úszót egy 18 éves nő vádolta meg szexuális zaklatással. Kenderesi ezt tagadja, de elismeri, hogy meggondolatlan...","id":"20190728_Kenderesi_elismerte_hogy_hozzaert_egy_lany_fenekehez_de_szerinte_ez_nem_volt_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49773146-f4e6-453b-8a5f-06961aedac7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86afad4-85e4-4c41-8391-0a93cb0d242a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kenderesi_elismerte_hogy_hozzaert_egy_lany_fenekehez_de_szerinte_ez_nem_volt_zaklatas","timestamp":"2019. július. 28. 16:05","title":"Kenderesi elismerte, hogy hozzáért egy lány fenekéhez, de szerinte ez nem volt zaklatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek következményeit.","shortLead":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek...","id":"20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff83ac-21ae-48b2-9a81-6c7a73e7e338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 28. 17:51","title":"Klímakatasztrófa élőben: akkora futótüzek tombolnak Oroszországban, hogy az űrből is látszik a füstjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3e38e1-5658-4b57-ba2c-f979588c590d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több komoly erdő- és bozóttűz tombol a sarkvidéki térségekben, s miközben a tudósok „példátlan méretű” tüzekről beszélnek a környéken lévő városokban napról napra romlik a levegő minősége. Az ok, a globális klímaváltozás.","shortLead":"Egyre több komoly erdő- és bozóttűz tombol a sarkvidéki térségekben, s miközben a tudósok „példátlan méretű” tüzekről...","id":"20190727_Rohamosan_terjednek_a_sarkvideki_erdotuzek_gyorsan_romlik_a_levegominoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3e38e1-5658-4b57-ba2c-f979588c590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6646684-0b22-4c9d-94fc-6aa57a85df02","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Rohamosan_terjednek_a_sarkvideki_erdotuzek_gyorsan_romlik_a_levegominoseg","timestamp":"2019. július. 27. 08:02","title":"Rohamosan terjednek a sarkvidéki erdőtüzek, gyorsan romlik a levegőminőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig szigorúak a szabályok.","shortLead":"Pedig szigorúak a szabályok.","id":"20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f1bca-802f-4f9c-a0b4-77923e110f0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","timestamp":"2019. július. 27. 15:10","title":"Sorra törik össze magukat az elektromos rollerezők Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]