Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett egy hasznos újítás a YouTube Music appba, igaz egyelőre csak a YouTube Premium és a YouTube Music Premium előfizetők érhetik el, viszont bárki kipróbálhatja.","shortLead":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett...","id":"20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de31a942-e665-4a16-8978-2921d7182b16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","timestamp":"2019. július. 27. 08:03","title":"Újítás a YouTube-on: eltűnhetnek a videók a zenék mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az újra fellángolt grúz–orosz ellentétek is jól mutatják, hogy messze van az ideálistól Oroszország és a többi volt szovjet tagköztársaság viszonya. ","shortLead":"Az újra fellángolt grúz–orosz ellentétek is jól mutatják, hogy messze van az ideálistól Oroszország és a többi volt...","id":"201930__posztszovjet_terseg__ellentetek_es_eselyek__vazallus__bunok_es_bunhodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03437a81-36d6-47c9-94ba-63bc71d46c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec156a3-7620-461a-b3b8-2b683c28dbf4","keywords":null,"link":"/vilag/201930__posztszovjet_terseg__ellentetek_es_eselyek__vazallus__bunok_es_bunhodes","timestamp":"2019. július. 28. 17:30","title":"Már csak az tart Moszkvával, akinek nem nagyon van más választása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy old timer fesztiválon tört ki a balhé, egy 38 éves férfit fejbe lőttek.\r

","shortLead":"Egy old timer fesztiválon tört ki a balhé, egy 38 éves férfit fejbe lőttek.\r

","id":"20190728_Lovoldozes_volt_egy_brooklyni_fesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f71c43a-0cb3-4ee5-834e-c74d97092512","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Lovoldozes_volt_egy_brooklyni_fesztivalon","timestamp":"2019. július. 28. 16:25","title":"Lövöldözés volt egy brooklyni fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legtöbbször csak a kormányfő fejében van meg az, amit Tusnádfürdőn bejelent, csak vázlatok ezek, de kijelölik a kormányzat hosszú távú politikáját.","shortLead":"A legtöbbször csak a kormányfő fejében van meg az, amit Tusnádfürdőn bejelent, csak vázlatok ezek, de kijelölik...","id":"20190727_Orban_fazont_szab_es_betartja_tusvanyosi_szavat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39eb8dd-de37-4d0f-a636-b5b000286d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_fazont_szab_es_betartja_tusvanyosi_szavat","timestamp":"2019. július. 27. 07:00","title":"Orbán fazont szab és betartja tusványosi szavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módszert eszelt ki a Duolingo, hogy (még jobban) ösztönözze a nyelvtanulást, de a folyamat közben továbbra is játékos maradjon.","shortLead":"Új módszert eszelt ki a Duolingo, hogy (még jobban) ösztönözze a nyelvtanulást, de a folyamat közben továbbra is...","id":"20190728_duolingo_twitch_videos_streamer_nyelvtanulas_egyedul_ingyen_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54838955-4fa9-4793-ba49-633754b6811f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_duolingo_twitch_videos_streamer_nyelvtanulas_egyedul_ingyen_online","timestamp":"2019. július. 28. 19:03","title":"Összeborult a Duolingo és a Twitch, 12 ismert videóssal lehet nyelveket tanulni – ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sártól és hordaléktól kell megtisztítani az egyik vágányt.","shortLead":"Sártól és hordaléktól kell megtisztítani az egyik vágányt.","id":"20190727_Annyi_eso_esett_Szobon_hogy_napokig_csak_egy_vaganyon_jarnak_a_vonatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0492a-411a-40e1-9596-1cc11308ddf5","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Annyi_eso_esett_Szobon_hogy_napokig_csak_egy_vaganyon_jarnak_a_vonatok","timestamp":"2019. július. 27. 17:13","title":"Annyi eső esett Szobon, hogy napokig csak egy vágányon járnak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi lenyomott egy teljes műszakot, mire visszaért az autójához. A kocsiban ekkor már nem éltek a gyerekei. ","shortLead":"A férfi lenyomott egy teljes műszakot, mire visszaért az autójához. A kocsiban ekkor már nem éltek a gyerekei. ","id":"20190727_A_forro_kocsiban_felejtette_egy_New_Yorki_apa_az_ikreit_a_csecsemok_nem_eltek_tul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34360f2e-b435-4c43-b179-4914d493af34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_A_forro_kocsiban_felejtette_egy_New_Yorki_apa_az_ikreit_a_csecsemok_nem_eltek_tul","timestamp":"2019. július. 27. 13:09","title":"A forró kocsiban felejtette egy New York-i apa az ikreit, a csecsemők nem élték túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","shortLead":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","id":"20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4fee3-ec05-44d0-b906-9ede0ee63603","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 27. 21:50","title":"Komoly felhőszakadás miatt adott ki riasztást a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]