[{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj...","id":"20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd5e99e-4b87-4c14-b1bb-6cf38f8c6777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","timestamp":"2019. július. 27. 16:26","title":"Hamilton indulhat az élről a Német Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d146ba6-6035-4200-b9f8-b846ef38a8b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a felvezetésel posztolt Országos Mentőszolgálat egy valóban döbbenetes légi felvételt a Facebookon: az M5-ösön történt baleset után igazán mindent megtettek az autósok, hogy a mentők tehessék a dolgukat.","shortLead":"Ezzel a felvezetésel posztolt Országos Mentőszolgálat egy valóban döbbenetes légi felvételt a Facebookon: az M5-ösön...","id":"20190727_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_magyar_autosok_is_tudjak_mit_kell_tenniuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d146ba6-6035-4200-b9f8-b846ef38a8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe888f4-9f6a-4a31-8cb8-5cedecd0aa1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_magyar_autosok_is_tudjak_mit_kell_tenniuk","timestamp":"2019. július. 27. 07:15","title":"Itt a bizonyíték, hogy a magyar autósok is tudják, mit kell tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is kiemelkedő állóképességgel és koncentrációval vannak megáldva. \r

\r

","shortLead":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is...","id":"20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed8da0-63a3-4103-86b5-103b2bd6227c","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","timestamp":"2019. július. 26. 14:01","title":"Ügyészeink karaokeban is kiemelkedőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536de020-4cc0-47d6-a1cb-a8a55babd86a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A munkások egészségére veszélyt jelentő, nem megfelelően kezelt ólomszennyezettség miatt egyelőre nem folytatják az április közepén leégett párizsi Notre-Dame székesegyház helyreállítását.","shortLead":"A munkások egészségére veszélyt jelentő, nem megfelelően kezelt ólomszennyezettség miatt egyelőre nem folytatják...","id":"20190726_olommergezes_notre_dame_rekonstrukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=536de020-4cc0-47d6-a1cb-a8a55babd86a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b46c55-2b12-49c5-b3a4-6f488cb168a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190726_olommergezes_notre_dame_rekonstrukcio","timestamp":"2019. július. 26. 14:10","title":"Mérgezéstől tartanak, felfüggesztették a Notre-Dame rekonstrukcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc, Ujhelyi István és a Jobbik is reagált a miniszterelnök tusnádfürdői beszédére.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc, Ujhelyi István és a Jobbik is reagált a miniszterelnök tusnádfürdői beszédére.","id":"20190727_Gyurcsany_Orban_hazudik_vagy_nem_erti_a_vilagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2031a4-88ba-4f7a-91d6-c9b4571cde8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Gyurcsany_Orban_hazudik_vagy_nem_erti_a_vilagot","timestamp":"2019. július. 27. 12:17","title":"Gyurcsány: Orbán hazudik vagy nem érti a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a318a772-c632-4d09-bbea-f377da5c5ef4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselőről a Blikk írta meg, hogy a Kanári-szigetekről ingázik a Parlamentbe.","shortLead":"A képviselőről a Blikk írta meg, hogy a Kanári-szigetekről ingázik a Parlamentbe.","id":"20190726_Az_MSZP_felszolitotta_Tobias_Jozsefet_dontse_el_megy_vagy_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a318a772-c632-4d09-bbea-f377da5c5ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ffe5c7-142c-4c12-a126-65f19088e941","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Az_MSZP_felszolitotta_Tobias_Jozsefet_dontse_el_megy_vagy_marad","timestamp":"2019. július. 26. 15:35","title":"Az MSZP felszólította Tóbiás Józsefet, döntse el: megy vagy marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, imádta. ","shortLead":"Úgy tűnik, imádta. ","id":"20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981cebeb-611a-4fa2-92f5-0c0d2fec002a","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","timestamp":"2019. július. 26. 17:08","title":"Jason Momoa súlyosan beteg gyerekek kívánságát teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c096c8-1a27-4c78-b03e-14afdad019f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ok névre hallgató gleccser volt az első Izlandon 2014-ben, amely elolvadt. A kutatók most emléktáblát állítottak neki.","shortLead":"Az Ok névre hallgató gleccser volt az első Izlandon 2014-ben, amely elolvadt. A kutatók most emléktáblát állítottak...","id":"20190727_Emlektablat_allitanak_az_elso_gleccsernek_amit_kinyirt_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c096c8-1a27-4c78-b03e-14afdad019f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c28b08e-b8b1-4541-ac15-05fdf5772a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Emlektablat_allitanak_az_elso_gleccsernek_amit_kinyirt_a_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 27. 15:18","title":"Emléktáblát állítanak az első gleccsernek, amit kinyírt a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]