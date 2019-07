Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c038734d-7da3-4f63-a582-a3e28ec4766d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június végén jártak pórul.","shortLead":"Június végén jártak pórul.","id":"20190726_Fejenkent_60_eurot_kapnak_a_Tuneziaban_rekedt_utasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c038734d-7da3-4f63-a582-a3e28ec4766d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363f5aa5-3143-4c80-b52e-e31c3b1fad12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Fejenkent_60_eurot_kapnak_a_Tuneziaban_rekedt_utasok","timestamp":"2019. július. 26. 20:29","title":"Fejenként 60 eurót kapnak a Tunéziában rekedt utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára törhet mindent.","shortLead":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára...","id":"20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c92d7e-d51f-4b83-a97f-9099ee1132b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","timestamp":"2019. július. 26. 16:49","title":"Csak 43 km/órával haladt ez a kamion, mégis ripityára zúzta az előtte álló kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d826c4f-d3b0-4b10-a881-fa020153b910","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét címlapon figyelmeztetnek, erre utoljára 1989-ben volt példa.","shortLead":"Ismét címlapon figyelmeztetnek, erre utoljára 1989-ben volt példa.","id":"20190726_Betelt_a_pohar_az_egyik_nagy_lengyel_napilapnal_szolidaritasra_szolitanak_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d826c4f-d3b0-4b10-a881-fa020153b910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4182df7-d627-4a4a-8184-118e4c40e333","keywords":null,"link":"/vilag/20190726_Betelt_a_pohar_az_egyik_nagy_lengyel_napilapnal_szolidaritasra_szolitanak_fel","timestamp":"2019. július. 26. 18:14","title":"Betelt a pohár az egyik nagy lengyel napilapnál, szolidaritásra szólítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sártól és hordaléktól kell megtisztítani az egyik vágányt.","shortLead":"Sártól és hordaléktól kell megtisztítani az egyik vágányt.","id":"20190727_Annyi_eso_esett_Szobon_hogy_napokig_csak_egy_vaganyon_jarnak_a_vonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0492a-411a-40e1-9596-1cc11308ddf5","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Annyi_eso_esett_Szobon_hogy_napokig_csak_egy_vaganyon_jarnak_a_vonatok","timestamp":"2019. július. 27. 17:13","title":"Annyi eső esett Szobon, hogy napokig csak egy vágányon járnak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legtöbbször csak a kormányfő fejében van meg az, amit Tusnádfürdőn bejelent, csak vázlatok ezek, de kijelölik a kormányzat hosszú távú politikáját.","shortLead":"A legtöbbször csak a kormányfő fejében van meg az, amit Tusnádfürdőn bejelent, csak vázlatok ezek, de kijelölik...","id":"20190727_Orban_fazont_szab_es_betartja_tusvanyosi_szavat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39eb8dd-de37-4d0f-a636-b5b000286d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_fazont_szab_es_betartja_tusvanyosi_szavat","timestamp":"2019. július. 27. 07:00","title":"Orbán fazont szab és betartja tusványosi szavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82f6c09-a4b8-400f-829d-a39a61b0100b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államelnök is vizsgálatot kért az ügyben.","shortLead":"Az államelnök is vizsgálatot kért az ügyben.","id":"20190727_Romaniaban_sorra_menesztettek_a_rendori_vezetoket_egy_15_eves_lany_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d82f6c09-a4b8-400f-829d-a39a61b0100b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9213f991-ccd7-4a4f-b793-deb6739c0200","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Romaniaban_sorra_menesztettek_a_rendori_vezetoket_egy_15_eves_lany_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2019. július. 27. 18:49","title":"Romániában sorra menesztették a rendőri vezetőket egy 15 éves lány meggyilkolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Személyre szabott üzenettel szólítják meg a felhasználókat azok a weboldalak, melyeket egy kártékony program nyit meg a böngészőben. Nyereményt ígérnek, valójában az adatainkra és a pénzünkre utaznak. Aki nem elég figyelmes, azt több százezer forinttal is megrövidíthetik.","shortLead":"Személyre szabott üzenettel szólítják meg a felhasználókat azok a weboldalak, melyeket egy kártékony program nyit meg...","id":"20190728_chrome_bongeszo_atiranyit_nyeremenyjatek_oldal_upc_telekom_kamu_nyeremeny_bankkartya_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa55f84-ea3b-440c-9d59-d0b89a11ff84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_chrome_bongeszo_atiranyit_nyeremenyjatek_oldal_upc_telekom_kamu_nyeremeny_bankkartya_adatok","timestamp":"2019. július. 28. 14:03","title":"Vigyázzon, ravasz vírus söpör végig a magyar neten, a pénzét lopja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"Karácsony Gergely","category":"velemeny","description":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","shortLead":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","id":"20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ad67c1-04fd-49b8-8bb6-f10a4d057448","keywords":null,"link":"/velemeny/20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","timestamp":"2019. július. 28. 10:40","title":"Karácsony: Bálint gazda köszöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]