Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek következményeit.","shortLead":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek...","id":"20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff83ac-21ae-48b2-9a81-6c7a73e7e338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 28. 17:51","title":"Klímakatasztrófa élőben: akkora futótüzek tombolnak Oroszországban, hogy az űrből is látszik a füstjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"100 éves lesz a hétvégén a magyar kertészmérnök, Bálint gazda, akit ennek apropóján keresett fel a Szeretlek Magyarország, hogy interjút kérjenek tőle. A klímaváltozásról is megvan a véleménye.","shortLead":"100 éves lesz a hétvégén a magyar kertészmérnök, Bálint gazda, akit ennek apropóján keresett fel a Szeretlek...","id":"20190726_balint_gazda_kerteszmernok_elelmiszerpazarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdde794c-d42a-44df-be69-09bd58c3271d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_balint_gazda_kerteszmernok_elelmiszerpazarlas","timestamp":"2019. július. 26. 21:33","title":"Bálint gazda: Katasztrofális vége lesz, ha folytatjuk az élelmiszerpazarlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson adókedvezményekről is beszélt, és ismét kijelentette: Nagy-Britannia október 31-én elhagyja az EU-t.","shortLead":"Boris Johnson adókedvezményekről is beszélt, és ismét kijelentette: Nagy-Britannia október 31-én elhagyja az EU-t.","id":"20190727_A_Brexittel_tobb_penz_jut_oktatasra_kozlekedesre_rendfenntartasra_az_uj_brit_miniszterelnok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd413133-5a52-4326-afc4-0211c050bf3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_A_Brexittel_tobb_penz_jut_oktatasra_kozlekedesre_rendfenntartasra_az_uj_brit_miniszterelnok_szerint","timestamp":"2019. július. 27. 16:45","title":"A Brexittel több pénz jut oktatásra, közlekedésre, rendfenntartásra az új brit miniszterelnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"elet","description":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","shortLead":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","id":"20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e7ee3-0034-4c79-a554-5ed1f0f112cf","keywords":null,"link":"/elet/20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","timestamp":"2019. július. 28. 17:20","title":"Őrizetbe vették a brit nőt, aki azt hazudta, hogy Cipruson 12-en erőszakolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus elején elfogyhat a bankautomatákból a pénz, erre figyelmeztet több olasz bank.","shortLead":"Augusztus elején elfogyhat a bankautomatákból a pénz, erre figyelmeztet több olasz bank.","id":"20190728_Olaszorszagban_nyaral_Gond_lehet_az_ATMes_penzfelvetellel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f99937-fb2a-4914-9b60-12f8b5c4aefc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190728_Olaszorszagban_nyaral_Gond_lehet_az_ATMes_penzfelvetellel","timestamp":"2019. július. 28. 12:38","title":"Olaszországban nyaral? Gond lehet az ATM-es pénzfelvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar veszélye miatt.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar...","id":"20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cd9bf-4258-4cb1-abc4-682d0283904d","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. július. 28. 18:47","title":"Égzendülés most: veszélyjelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd2c813-345a-48da-913e-24631446c131","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 3. helyért játszott a kvangdzsui vizes világbajnokságon a horvátokkal a magyar férfi vízilabda-válogatott. Horvátország nyerte a mérkőzést. ","shortLead":"A 3. helyért játszott a kvangdzsui vizes világbajnokságon a horvátokkal a magyar férfi vízilabda-válogatott...","id":"20190727_Lecsuszott_a_bronzeremrol_a_ferfi_vizilabdavalogatottunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fd2c813-345a-48da-913e-24631446c131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef06e27-9862-4763-91e8-168cbd3391e2","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Lecsuszott_a_bronzeremrol_a_ferfi_vizilabdavalogatottunk","timestamp":"2019. július. 27. 11:15","title":"Lecsúszott a bronzéremről a férfi vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab45077e-79c2-475f-9d72-6a887af892da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger helyett a jövőben a fő alkalmazásból lesznek elérhetők a Facebook Instant Games nevű szekciójának játékai.","shortLead":"A Messenger helyett a jövőben a fő alkalmazásból lesznek elérhetők a Facebook Instant Games nevű szekciójának játékai.","id":"20190726_facebook_messenger_jatek_instant_games","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab45077e-79c2-475f-9d72-6a887af892da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8705dbc6-0b05-4586-a09b-5fc0a8d4a46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_facebook_messenger_jatek_instant_games","timestamp":"2019. július. 26. 20:33","title":"Kikerülnek a Messengerből a játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]