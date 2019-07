Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79697b57-3d62-4bc4-835a-63aa558627fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a kormánybarát csatornákon sem dicsérik úgy a magyar családtámogatást, mint ahogy a Fox News hétfő esti adása és műsorvezetője tette.","shortLead":"Még a kormánybarát csatornákon sem dicsérik úgy a magyar családtámogatást, mint ahogy a Fox News hétfő esti adása és...","id":"20190730_A_magyar_csaladpolitika_miatt_lelkendezett_egy_Trumpparti_teve_musorvezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79697b57-3d62-4bc4-835a-63aa558627fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b75f1a-56dc-4e25-b3a0-9b0793a73608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_A_magyar_csaladpolitika_miatt_lelkendezett_egy_Trumpparti_teve_musorvezetoje","timestamp":"2019. július. 30. 14:12","title":"A magyar családpolitika miatt lelkendezett egy Trump-párti tévé műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfb6822-2412-4199-9132-033e29b3d7aa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190728_Meg_hogy_nem_kulturalodik_a_magyar__kijottek_a_kapolcsi_fesztival_szamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdfb6822-2412-4199-9132-033e29b3d7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0731da-96d3-49d1-819d-931609658d21","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Meg_hogy_nem_kulturalodik_a_magyar__kijottek_a_kapolcsi_fesztival_szamai","timestamp":"2019. július. 28. 19:58","title":"Még, hogy nem kultúrálódik a magyar - kijöttek a kapolcsi fesztivál számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott interjúban elmondta, hogyan látja a kereszténység és az egyház állapotát, és azt is, hogy szociális projekteken gondolkodik, és szeretné javítani a párbeszéd és a közéleti javulás esélyeit. Arról is beszélt nekünk, mit bánt meg leginkább, és hogy a 2018-as választás előtt a felsőbb körökből hogy szóltak rá, hogy maradjon csendben.","shortLead":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott...","id":"20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c922a9-a305-4856-b756-34b64b35017c","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","timestamp":"2019. július. 29. 06:30","title":"Beer Miklós: \"Megmondták, hogy fogjam be a számat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd63a7-0b76-4384-ac69-e07afb8a87f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább egy éven át fejlesztett közös okoshangszórót a Huawei és a Google, de az amerikai embargó után törölték a projektet.","shortLead":"Legalább egy éven át fejlesztett közös okoshangszórót a Huawei és a Google, de az amerikai embargó után törölték...","id":"20190730_google_huawei_okoshangszoro_digitalis_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd63a7-0b76-4384-ac69-e07afb8a87f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376eaad-ef07-4f95-93f9-04249a2c4c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_google_huawei_okoshangszoro_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. július. 30. 09:33","title":"Összeállt a Google és a Huawei, közös okoshangszórón dolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiütések jelentek meg rajta a börtönben, nem tudják, mi okozhatta. ","shortLead":"Kiütések jelentek meg rajta a börtönben, nem tudják, mi okozhatta. ","id":"20190729_Furcsa_tunetek_jelentkeztek_Navalnijon_a_bortonben_megmergezhettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76aad8d1-de18-4d44-adf7-9fdd0e742ee5","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_Furcsa_tunetek_jelentkeztek_Navalnijon_a_bortonben_megmergezhettek","timestamp":"2019. július. 29. 11:08","title":"Furcsa tünetek jelentkeztek Navalnijon a börtönben, megmérgezhették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"elet","description":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","shortLead":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","id":"20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e7ee3-0034-4c79-a554-5ed1f0f112cf","keywords":null,"link":"/elet/20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","timestamp":"2019. július. 28. 17:20","title":"Őrizetbe vették a brit nőt, aki azt hazudta, hogy Cipruson 12-en erőszakolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint százmilliót ér a dohány.","shortLead":"Több mint százmilliót ér a dohány.","id":"20190730_70_ezer_doboz_csempeszcigit_fogott_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d15b0a9-5584-4ac8-bb92-b4aa7edbef03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_70_ezer_doboz_csempeszcigit_fogott_a_NAV","timestamp":"2019. július. 30. 08:19","title":"70 ezer doboz csempészcigit fogott a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e429ad7-4edc-456d-aa9b-9b239c92002c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon a kábítószer nem okoz akkora gondot, mint az alkohol. ","shortLead":"Magyarországon a kábítószer nem okoz akkora gondot, mint az alkohol. ","id":"20190729_Alkoholbeteg_Zacher_Gabor_kabitoszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e429ad7-4edc-456d-aa9b-9b239c92002c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a90865-8c79-40f3-a0e9-c6f2ff526e80","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Alkoholbeteg_Zacher_Gabor_kabitoszer","timestamp":"2019. július. 29. 11:16","title":"Szinte minden magyar családra jut egy alkoholbeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]