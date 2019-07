Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tisztségébe alig hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja megmenteni a belügyminisztérium megtépázott tekintélyének maradékát.","shortLead":"A tisztségébe alig hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja...","id":"20190730_roman_belugyminiszter_lemondas_gyilkkossag_autostop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389bed2-0de4-4577-9777-1b978897a72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_roman_belugyminiszter_lemondas_gyilkkossag_autostop","timestamp":"2019. július. 30. 13:44","title":"Lemondott a román belügyminiszter a meggyilkolt 15 éves lány ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai tudósok által kidolgozott módszer véget vethet az ember ősi ellenségének számító szúnyogok szaporodásának. Annyira hatékony, hogy alkalmazásával védett övezetek is kialakíthatók.","shortLead":"Egy kínai tudósok által kidolgozott módszer véget vethet az ember ősi ellenségének számító szúnyogok szaporodásának...","id":"20190729_szunyoginvazio_kinai_tudosok_szunyogok_szaporodasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c468c1b-9ee7-478f-9b79-82b92ca1d6d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_szunyoginvazio_kinai_tudosok_szunyogok_szaporodasa","timestamp":"2019. július. 29. 18:03","title":"Soha többet szúnyoginvázió? Csodamódszerre bukkantak kínai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében. A projektet élesen kritizáló szakemberek szerint az újfajta hazugságvizsgáló helytelen következtetésekre juthat, amit egy új eset is megerősít.","shortLead":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében...","id":"20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8209fcc-37fa-4ed2-8f96-b289a9bed463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","timestamp":"2019. július. 31. 11:33","title":"Őszintén válaszolt, mégis hazugnak bélyegezte az újságírót az új EU-s okos határellenőrző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed5b00c-c531-493f-b6cd-73e57082af5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete kérdeztük meg, azóta sem érkezett válasz. ","shortLead":"Egy hete kérdeztük meg, azóta sem érkezett válasz. ","id":"20190729_heller_agnes_filozofus_temetes_gyasz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed5b00c-c531-493f-b6cd-73e57082af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f407fda-4840-4554-84ff-a9b152cd42ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_heller_agnes_filozofus_temetes_gyasz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 29. 20:28","title":"Hallgat a kormány arról, miért nem reagált Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húszezer bejelentésre számítanak a biztosítók.","shortLead":"Húszezer bejelentésre számítanak a biztosítók.","id":"20190730_Ketmilliard_forintot_fujt_el_a_hetvegi_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e171df6-5a5e-475e-8fbc-de2bac4d66a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Ketmilliard_forintot_fujt_el_a_hetvegi_vihar","timestamp":"2019. július. 30. 12:17","title":"Kétmilliárd forintot fújt el a hétvégi vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6a275e-2c78-40b6-b758-078c74c522fa","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Nem csitulnak a Bálványosi Nyári Szabadegyetem keltette hullámok, nem árt tehát visszaemlékezni, hogy mi is történt ott és a környéken.","shortLead":"Nem csitulnak a Bálványosi Nyári Szabadegyetem keltette hullámok, nem árt tehát visszaemlékezni, hogy mi is történt ott...","id":"20190731_Revesz_Pro_memoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a275e-2c78-40b6-b758-078c74c522fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fbf7b4-2525-4c18-9b58-c0d12b2efb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Revesz_Pro_memoria","timestamp":"2019. július. 31. 10:45","title":"Révész: Pro memoria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy indiai startup 1,6 millió dolláros befektetést kapott azért, hogy üzemanyaggal feltöltött tartálykocsival tudja kiszolgálni az ügyfeleit. ","shortLead":"Egy indiai startup 1,6 millió dolláros befektetést kapott azért, hogy üzemanyaggal feltöltött tartálykocsival tudja...","id":"20190730_Ujragondoltak_a_tankolast_es_veget_vetnenek_a_benzinkutak_uralmanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e8361-d5b1-495a-8771-150508696b79","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Ujragondoltak_a_tankolast_es_veget_vetnenek_a_benzinkutak_uralmanak","timestamp":"2019. július. 30. 11:55","title":"Újragondolták a tankolást, és véget vetnének a benzinkutak uralmának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","shortLead":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","id":"20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed15281-b405-4bb2-85a1-2a0c3aea7bff","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 30. 15:50","title":"A Viking Sigyn kapitányának letartóztatását indítványozza az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]