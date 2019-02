Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4748ddeb-624d-4daf-9c36-a8c712915593","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 19 évig tartó börtönbüntetés kiszabását javasolja Paul Manafortra, Donald Trump amerikai elnök volt kampányfőnökére Robert Mueller, a különleges vizsgálóbizottság vezetője - adta hírül pénteken este több helyi médium a bizottság beadványára hivatkozva.","shortLead":"Legalább 19 évig tartó börtönbüntetés kiszabását javasolja Paul Manafortra, Donald Trump amerikai elnök volt...","id":"20190216_Evtizedekre_leultetnek_Trump_volt_kampanyfonoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4748ddeb-624d-4daf-9c36-a8c712915593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d813c933-cd24-4765-8ba9-80ad2d8c8bb0","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Evtizedekre_leultetnek_Trump_volt_kampanyfonoket","timestamp":"2019. február. 16. 09:07","title":"Évtizedekre leültetnék Trump volt kampányfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b8e1bf-5719-4395-bf75-62492734d7a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A néhai köztársasági elnök viccet csinált a protokollszabályokból a tolmácsa szerint. Kiderült az is, hogy nem szerette az Árpi bácsizást.","shortLead":"A néhai köztársasági elnök viccet csinált a protokollszabályokból a tolmácsa szerint. Kiderült az is, hogy nem szerette...","id":"20190215_Goncz_Arpad_poenjan_Bill_Clinton_is_a_konnyeit_torolte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06b8e1bf-5719-4395-bf75-62492734d7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e048d92-3077-47f2-9f8d-7e9701828e08","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Goncz_Arpad_poenjan_Bill_Clinton_is_a_konnyeit_torolte","timestamp":"2019. február. 15. 12:19","title":"Göncz Árpád poénján Bill Clinton is a könnyeit törölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada0d8a1-3955-4baa-a35e-6a488c795eed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy a Moldván lebegő strandot és fürdőt terveznek Prága belvárosába. Ha minden jól megy, akkor a tájba tökéletesen belesimuló, mégis impozáns létesítmény 2019 nyarára el is készülhet. Mutatunk egy videót, hadd irigykedjünk egy kicsit.","shortLead":"Egy a Moldván lebegő strandot és fürdőt terveznek Prága belvárosába. Ha minden jól megy, akkor a tájba tökéletesen...","id":"20190215_Ez_jo_allna_a_Dunanak_is_furdot_epitenek_a_Moldvara_Pragaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ada0d8a1-3955-4baa-a35e-6a488c795eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305321d3-5606-4cf9-b257-07137fd47f4f","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Ez_jo_allna_a_Dunanak_is_furdot_epitenek_a_Moldvara_Pragaban","timestamp":"2019. február. 15. 10:44","title":"Ez jól állna a Dunának is: fürdőt építenek a Moldvára Prágában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625d2ccb-3a60-478c-b0ea-6b3b5e684813","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem először zuhan le autó az aradi felüljáróról.","shortLead":"Nem először zuhan le autó az aradi felüljáróról.","id":"20190215_Leesett_a_hidrol_a_BMW_a_sofor_meguszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=625d2ccb-3a60-478c-b0ea-6b3b5e684813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d652f9-ccd8-46f7-9610-7e3264ace032","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Leesett_a_hidrol_a_BMW_a_sofor_meguszta","timestamp":"2019. február. 15. 10:47","title":"Leesett a hídról a BMW, a sofőr megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit, ahogy Orbán szeretné. De nem elképzelhetetlen, ehhez a külföldi terjeszkedésre készülő Mészáros Lőrincnek (vagy másnak) csupán csak akkora csodát kellene tennie, mint a Nokia volt Finnországban. Vagy a Facebook az Egyesült Államokban. A magyar multik, élen a Mollal egyébként jól állnak, de méretük legalább egy nagyságrenddel elmarad a magyarországi külföldi multiktól, amelyek valóban rengeteg pénzt talicskáznak ki az országból.","shortLead":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit...","id":"20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde97687-3f5a-4c42-813a-95192443cc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","timestamp":"2019. február. 15. 06:30","title":"Ha Mészáros tényleg Zuckerberg lenne, beteljesíthetné Orbán nagy álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán által belengetett 10 milliós hitel. ","shortLead":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán...","id":"20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b40e43-d6c5-452f-8bc3-4d55808e42f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","timestamp":"2019. február. 15. 06:51","title":"A lakosság jelentős részét biztosan nem érinti Orbán nagy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"","category":"kkv","description":"Lezárult az újabb árverés, nem volt egy jelentkező sem.","shortLead":"Lezárult az újabb árverés, nem volt egy jelentkező sem.","id":"20190214_Senkinek_nem_kellenek_a_MiG29esek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efb7912-efed-4527-905f-40d228a6db02","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Senkinek_nem_kellenek_a_MiG29esek","timestamp":"2019. február. 14. 21:35","title":"Senkinek nem kellenek a MiG-29-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","shortLead":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","id":"20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c6fad-f8b3-46ea-be12-db80a5282135","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","timestamp":"2019. február. 14. 15:49","title":"100 millió forint ez a Cadillac Escalade, de tud is annyit, mint Trump elnök Bestiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]