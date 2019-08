Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a halála előtt döntött a német Friedrich Nietzsche Alapítvány a díj Hellernek ítéléséről. ","shortLead":"Még a halála előtt döntött a német Friedrich Nietzsche Alapítvány a díj Hellernek ítéléséről. ","id":"20190731_Posztumusz_nemzetkozi_dijat_kap_Heller_Agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2efca4c-2bb9-49f7-a848-7b7ac613a193","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Posztumusz_nemzetkozi_dijat_kap_Heller_Agnes","timestamp":"2019. július. 31. 15:05","title":"Posztumusz kap nemzetközi díjat Heller Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem fogják csillapítani a romániai emberrablásos botrány hullámait a most közzétett felvételek, amelyeken az hallható, ahogy a lány elrablójának lakásából telefonál a rendőrségnek, hogy mentsék meg, de a diszpécser értetlenkedik, ironizál, nem veszi komolyan.\r

\r

","shortLead":"Nem fogják csillapítani a romániai emberrablásos botrány hullámait a most közzétett felvételek, amelyeken az hallható...","id":"20190731_Jojjenek_gyorsan_kerem__nyilvanossagra_kerultek_a_megolt_roman_tinilany_rendorsegi_hivasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe6186b-961a-4fb2-9d6b-3ca26eff2dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Jojjenek_gyorsan_kerem__nyilvanossagra_kerultek_a_megolt_roman_tinilany_rendorsegi_hivasai","timestamp":"2019. július. 31. 16:05","title":"\"Jöjjenek gyorsan, kérem\" - nyilvánosságra kerültek a megölt román tinilány rendőrségi hívásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8cc15-4178-4d3e-a423-fa8c67f0bc87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfulladhat a műanyagszemétben az UNESCO világörökség részét képező dél-csendes-óceáni Henderson-sziget, ahol 6 tonna műanyaghulladékot gyűjtöttek össze tudományos szakemberek két hét alatt. A rosszabbik, hogy vannak darabok, amiket képtelenség eltakarítani, az állatok pedig lenyelik.","shortLead":"Megfulladhat a műanyagszemétben az UNESCO világörökség részét képező dél-csendes-óceáni Henderson-sziget, ahol 6 tonna...","id":"20190730_muanyag_szemet_palack_csendes_ocean_sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a8cc15-4178-4d3e-a423-fa8c67f0bc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d585305-eb2c-4ab6-a434-cbfdae58bda6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_muanyag_szemet_palack_csendes_ocean_sziget","timestamp":"2019. július. 30. 20:03","title":"6 tonna műanyagot szedtek össze egy lakatlan szigeten a Csendes-óceánon, de nem ez a legszomorúbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","shortLead":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","id":"20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a965d76-6103-4dea-b991-34f6fd93fcb0","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. július. 30. 16:15","title":"Hiába a Huawei elleni hadjárat, még mindig úgy viszik a telefonjaikat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Angliában.","shortLead":"Angliában.","id":"20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b417f17-897f-4633-a3c3-8cc39465d358","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:01","title":"Van remény: egy év alatt felére csökkent a szupermarketekben eladott nejlonzacskók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg, hogy azokkal semmit sem lehet kezdeni. Hasonló játékot játszott az elmúlt években az MTVA is, a hvg.hu viszont az elmúlt hetekben kereshető adatbázist készített az adatokból, és az érdekesebbeket a Vizzu segítségével vizualizálta is. Kíváncsi, kik és mire talicskáztak ki sok milliárd forintot a közmédiából? Kiderül alábbi cikkünkből, amelynek párját megtalálja a friss HVG-ben.","shortLead":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg...","id":"20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414640c1-fe22-424e-bbb9-bd0270b30e05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","timestamp":"2019. augusztus. 01. 06:30","title":"Ingyen megcsináltuk, amire a közmédia nem volt képes: itt az adatbázis a milliós szerződéseikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után utaztatnak. Palkovics László szerint működésképtelen a budapesti repülőtér.","shortLead":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után...","id":"20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161390c8-c44f-4dfb-82da-38571615c233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:00","title":"A kormány állítja, éjszakai repülési tilalomról szó sem volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente már nemcsak egyszer támadnak a sokak életét megkeserítő rovarok.","shortLead":"Évente már nemcsak egyszer támadnak a sokak életét megkeserítő rovarok.","id":"20190731_A_poloskaknak_semmi_sem_szent_oszibaracktol_az_uborkaig_mindenhol_ott_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c754b97-9fc0-4460-aef4-4ede9bfcf0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_A_poloskaknak_semmi_sem_szent_oszibaracktol_az_uborkaig_mindenhol_ott_vannak","timestamp":"2019. július. 31. 08:16","title":"Ezekben a hetekben fejlődik ki a poloskák második generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]