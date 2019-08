Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","shortLead":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","id":"20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09cbb6-73f8-47a1-a3b8-cf80266da167","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:58","title":"Kőbányai gyilkosság: volt barátja ölhette meg a 23 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","shortLead":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","id":"20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6257aab-226d-47c9-846d-7d8f1211b60e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:19","title":"Két ülés mínuszban, de 120 lóerő pluszban van ez VW Polo GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot - és már Orbán Viktor is aláírta az öt évre szóló kinevezést.","shortLead":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot - és már Orbán Viktor is aláírta...","id":"20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bbb81f-cb21-45de-be77-9b2d61c1c1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:35","title":"Tényleg Maróth Miklós fogja vezetni az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Varsó a fiatalok adókedvezményével akarja megállítani a kivándorlást, és hazacsábítani őket.","shortLead":"Varsó a fiatalok adókedvezményével akarja megállítani a kivándorlást, és hazacsábítani őket.","id":"20190801_Kitalaltak_mivel_csabitananak_haza_724_ezer_lengyelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed83e1f-fd62-4854-a523-1be5a1354e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Kitalaltak_mivel_csabitananak_haza_724_ezer_lengyelt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:15","title":"Kitalálták, mivel csábítanának haza 724 ezer lengyelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","shortLead":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","id":"20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf098e0f-cfa8-433f-b563-75cccea34252","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","timestamp":"2019. július. 31. 13:40","title":"Nem vezetnek be új tantárgyat 2020-tól az oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","shortLead":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","id":"20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35762379-68ef-405b-b7fe-cb604bc03044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","timestamp":"2019. július. 31. 08:37","title":"Új Duna-parti sétányt építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta, a hvg.hu forrásai szerint pedig az MTA elnöke elfogadta Palkovics jelöltjét az Akadémiáról leválasztott kutatóhálózatok élére. Lovász a 168 Órának adott interjút.","shortLead":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta...","id":"20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754fbd54-031a-4b3b-8a83-c8920361dbdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:20","title":"Lovász az MTA-ügyről: Közel kerültem ahhoz, hogy tiltakozásképp lemondjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b8842d-a498-4fb5-9b00-ead40c734b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges fénykép tartja lázba a Twittert, amelynek szereplői különböző színű felsőket viselnek. Csakhogy a valóságban a fotó nem színes, hanem fekete-fehér.","shortLead":"Egy különleges fénykép tartja lázba a Twittert, amelynek szereplői különböző színű felsőket viselnek. Csakhogy...","id":"20190731_optikai_csalodas_illuzio_fekete_feher_foto_szines_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b8842d-a498-4fb5-9b00-ead40c734b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fd0586-02f8-489f-a435-554817fce1ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_optikai_csalodas_illuzio_fekete_feher_foto_szines_foto","timestamp":"2019. július. 31. 08:03","title":"Ezt a képet mindenki színesnek látja, pedig fekete-fehér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]