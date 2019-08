Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi igénybe baráti üzletemberek magánrepülőit. Nemrég mutattuk be a fotót a milánói reptéren lekapott, utastársakkal vegyülő Orbánról, akit ezúttal akkor örökítettek meg, amikor az oroszországi nyaralásáról tért haza – ismét a Wizz Air járatát választva. ","shortLead":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi...","id":"20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d847c1c2-a991-4a1b-9412-01efb69e4d51","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","timestamp":"2019. július. 31. 06:15","title":"Megint egy fapados gépen fotózták le Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","shortLead":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","id":"20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf098e0f-cfa8-433f-b563-75cccea34252","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","timestamp":"2019. július. 31. 13:40","title":"Nem vezetnek be új tantárgyat 2020-tól az oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiataloknak készült, de épp őket nem képes megtartani a Facebook. Mark Zuckerberg azonban erre is gondolt, és úgy tűnik, a Facebookról távozók is a Facebook-birodalomban kötnek ki.","shortLead":"A fiataloknak készült, de épp őket nem képes megtartani a Facebook. Mark Zuckerberg azonban erre is gondolt, és...","id":"20190731_fiatalok_facebook_aktivitas_felhasznalo_kozossegi_oldal_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5148254-e143-40ba-9b19-24d7060e3212","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_fiatalok_facebook_aktivitas_felhasznalo_kozossegi_oldal_instagram","timestamp":"2019. július. 31. 10:03","title":"Hiába távoznak, a Facebook-menekültek sem tudják kikerülni a Facebook-birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","shortLead":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","id":"20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277b85-ffde-4030-aa73-a61fc14eaa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Görög turistabuszon, hamis személyivel akart Magyarországra lépni három szír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","shortLead":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","id":"20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a965d76-6103-4dea-b991-34f6fd93fcb0","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. július. 30. 16:15","title":"Hiába a Huawei elleni hadjárat, még mindig úgy viszik a telefonjaikat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb vizsgálat azonban úgy tartja, ez nem elég a probléma rendezéséhez.","shortLead":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb...","id":"20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0b1b06-a995-4cf9-beda-c9e4ec28867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","timestamp":"2019. július. 31. 09:33","title":"Nagyobb gond van az Airbus egyes gépeivel, mint sejtették, nem elég őket újraindítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","shortLead":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","id":"20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91045d27-de06-4268-a26e-22ab28975a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:28","title":"Dél-Koreába szökött egy északi katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b309c318-578e-4f96-845b-a4995603b7b5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Hónapok óta gyűltek a problémák a szervezés körül.","shortLead":"Hónapok óta gyűltek a problémák a szervezés körül.","id":"20190801_Lemondtak_a_Woodstock_50_jubileumi_fesztivalt_es_ebben_semmi_meglepo_nincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b309c318-578e-4f96-845b-a4995603b7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd6b967-7d52-4114-bcef-f8ec5eff0d48","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Lemondtak_a_Woodstock_50_jubileumi_fesztivalt_es_ebben_semmi_meglepo_nincs","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:40","title":"Lemondták a Woodstock 50 jubileumi fesztivált, és ebben semmi meglepő nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]