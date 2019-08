Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba69524f-3837-472a-bf51-407e88422083","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint augusztus 7-től lesz elérhető a Samsung Galaxy Tab S6, amiből kétféle változat is érkezik.","shortLead":"A tervek szerint augusztus 7-től lesz elérhető a Samsung Galaxy Tab S6, amiből kétféle változat is érkezik.","id":"20190731_samsung_galaxy_tab_s6_tablagep_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba69524f-3837-472a-bf51-407e88422083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0a7a38-3ed2-4f86-a8bd-9d458b2f6260","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_samsung_galaxy_tab_s6_tablagep_specifikacio","timestamp":"2019. július. 31. 17:03","title":"Dupla kamerával és kijelző alá tett ujjlenyomat-olvasóval villant meg a Samsung új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt azonban egész másról van szó.","shortLead":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt...","id":"20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aedb9d-2701-4d2b-abba-f80e7018d480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:03","title":"Erről tudott? A Netflix követi a felhasználók fizikai mozgását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Simon László kiállt a Quimby mellett, és finoman lehúzta Szentesi Zöldi László írását. ","shortLead":"L. Simon László kiállt a Quimby mellett, és finoman lehúzta Szentesi Zöldi László írását. ","id":"20190731_Fideszes_kepviselo_tette_helyre_a_kormanymedia_megmondoemberet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb313a3d-afc2-4630-8b4f-b3057e7b7a03","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fideszes_kepviselo_tette_helyre_a_kormanymedia_megmondoemberet","timestamp":"2019. július. 31. 10:07","title":"Fideszes képviselő tette helyre a kormánymédia megmondóemberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóváltás után hamar elfajultak az események, a népesebb társaság rúgta-ütötte a másikat.\r

