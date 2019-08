Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12eaa868-a989-485e-903a-d83dd9887b7d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Malcomról van szó, aki tavaly megállapodott az AS Romával, mégis a Barcelonának adták el.","shortLead":"Malcomról van szó, aki tavaly megállapodott az AS Romával, mégis a Barcelonának adták el.","id":"20190802_A_Barcelona_tavaly_pofatlanul_lenyulta_a_brazilt_hogy_aztan_alig_jatszatva_most_elkuldje_Oroszorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12eaa868-a989-485e-903a-d83dd9887b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20131ee-aa97-422b-b1aa-8872670be2b3","keywords":null,"link":"/sport/20190802_A_Barcelona_tavaly_pofatlanul_lenyulta_a_brazilt_hogy_aztan_alig_jatszatva_most_elkuldje_Oroszorszagba","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:47","title":"A Barcelona tavaly pofátlanul lenyúlta a brazilt, hogy aztán alig játszatva most elküldje Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint a liberális média hazudik, ő soha nem mondta, hogy 10-15 milliárdból kijönne a budapesti szupercsarnok. Tény, amikor Kocsis az építkezések költségéről beszélt, még nem volt képben a budapesti szuperaréna terve, de a hibát az MTI követte el, a tudósítását átvevő sajtóorgánumok, köztük a kormányoldali lapok cikkeiben a mai napig ez a verzió olvasható.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint a liberális média hazudik, ő soha nem mondta, hogy 10-15 milliárdból...","id":"20190802_MKSZ_hamis_sajtokampany_resze_hogy_1015_milliardbol_kijonne_a_kezilabda_Ebre_epulo_szupercsarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba8c3b8-1b4b-4fb5-9b7c-025c40f659ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_MKSZ_hamis_sajtokampany_resze_hogy_1015_milliardbol_kijonne_a_kezilabda_Ebre_epulo_szupercsarnok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:39","title":"Hazugsággal vádolja Kocsis Máté a \"liberális sajtót\" a szupercsarnok drágulása miatt, de az MTI a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerinte Karácsony Gergely politikai szerencselovag, de arról is beszélt, hogy szeptembertől beindul az elektronikus jegyrendszer.","shortLead":"Szerinte Karácsony Gergely politikai szerencselovag, de arról is beszélt, hogy szeptembertől beindul az elektronikus...","id":"20190802_Tarlos_Karacsony_Gergely_elektronikus_jegyrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf67a74-c7b8-446f-8b55-64ddea6042c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Tarlos_Karacsony_Gergely_elektronikus_jegyrendszer","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:55","title":"Tarlós: Nem sírom tele naponta a nagymamám zsebkendőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három versenyből kettőt megnyert. Az élete legjobb versenyére viszont még vár. Max Verstappennel a Hungaroringen beszélgettünk.



","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három...","id":"20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b8c11c-c56b-442f-a22b-da496ad8c6b1","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:15","title":"Max Verstappen: Nekem nem kell senkihez sem mérnem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08793093-bd73-424f-a129-f84385937c26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy független szegedi fejlesztőstúdió készítette el a teljes magyarországi vasúti menetrendet tartalmazó chatbotot. A Viber üzemeltetőinek megtetszett a megoldás, így most – egy matricacsomaggal megtoldva – beemelték azt az itthon is népszerű üzenetküldő alkalmazásba.","shortLead":"Egy független szegedi fejlesztőstúdió készítette el a teljes magyarországi vasúti menetrendet tartalmazó chatbotot...","id":"20190802_viber_sihuhu_chatbot_mav_vasuti_meneterend_zalehy_roborobo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08793093-bd73-424f-a129-f84385937c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1dd1c-f80b-4dc6-8a84-26b1230ce9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_viber_sihuhu_chatbot_mav_vasuti_meneterend_zalehy_roborobo","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:03","title":"Új funkció jött a Viberbe, kifejezetten a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy időközi képviselő-választás az oka. ","shortLead":"Egy időközi képviselő-választás az oka. ","id":"20190802_Boris_Johnson_kormanyfo_brit_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28364238-31b3-4aed-a38e-52cb5815c17d","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Boris_Johnson_kormanyfo_brit_parlament","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:03","title":"Egyfősre csökkent Boris Johnson kormányfő többsége a brit parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117","c_author":"Csányi – Czeglédi – Tóta W.","category":"elet","description":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen. Tanulság: nem kell mindent panírozni.","shortLead":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen...","id":"20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56bc2a-4c62-431e-94b7-7397ce158014","keywords":null,"link":"/elet/20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:00","title":"És evett már rántott kovászos uborkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d8e890-3f93-4418-bef6-c99cf559d7cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízmillió forint értékben kötöttek szerződéseket májusban.","shortLead":"Több tízmillió forint értékben kötöttek szerződéseket májusban.","id":"20190803_Ujabb_amerikai_lobbicegekkel_szerzodott_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d8e890-3f93-4418-bef6-c99cf559d7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16888daa-3171-4959-b8d5-9a5d3db80b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Ujabb_amerikai_lobbicegekkel_szerzodott_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:15","title":"Újabb amerikai lobbicégekkel szerződött a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]