[{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","shortLead":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","id":"20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76518fb2-6cce-4d0f-86b6-1e469cb49239","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:15","title":"Rasovszky Kristóf arany-, Olasz Anna bronzérmet nyert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó világkupa-sorozat tokiói állomásának zárónapján.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó...","id":"20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14a0ae6-8df3-4f52-a5f1-7c8b988d48ef","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:45","title":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy esernyő sosem árt. ","shortLead":"Egy esernyő sosem árt. ","id":"20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c1e325-87ee-44fa-82ca-fe45d026321e","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:31","title":"Zivatarokra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","shortLead":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","id":"20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a638e994-4821-4664-8b2f-a2fb5965b674","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:03","title":"Megváltozik az Instagram és a WhatsApp neve, facebookosítják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788ffad1-d485-4298-a58a-dc9386168005","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A juniorként wimbledoni páros bajnok Stollár ötödször jutott WTA-tornán páros döntőbe, s ezekből kétszer nyert. Most nem jött össze.","shortLead":"A juniorként wimbledoni páros bajnok Stollár ötödször jutott WTA-tornán páros döntőbe, s ezekből kétszer nyert. Most...","id":"20190804_Stollar_Fannyek_a_dontoben_buktak_el_Washingtonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=788ffad1-d485-4298-a58a-dc9386168005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ce4e79-45f2-4265-a282-8af67bcd5a1a","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Stollar_Fannyek_a_dontoben_buktak_el_Washingtonban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:14","title":"Stollár Fannyék a döntőben buktak el Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1f39ee-e35b-4d1e-b5b9-50d583afb195","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"gazdasag","description":"Egyre nehezebb ingyen hozzáférni az ausztriai tavakhoz, mert a közérdeket képviselő önkormányzatok is nehezen állnak ellent a csillagászati telekárak csábításának.","shortLead":"Egyre nehezebb ingyen hozzáférni az ausztriai tavakhoz, mert a közérdeket képviselő önkormányzatok is nehezen állnak...","id":"201931__elkeritett_osztrak_tavak__partbirtokosok__onkormanyzatok__ahol_apart_szabad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1f39ee-e35b-4d1e-b5b9-50d583afb195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad054e5-e0a6-4536-b733-7844fcd205bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__elkeritett_osztrak_tavak__partbirtokosok__onkormanyzatok__ahol_apart_szabad","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:00","title":"Az osztrák tavaknál a polgárok befürödtek a milliárdosokkal és az önkormányzatokkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményük szerint a rendőrség miatt kellett folytatni a az Universitatea Craiova elleni EL-mérkőzést. ","shortLead":"Közleményük szerint a rendőrség miatt kellett folytatni a az Universitatea Craiova elleni EL-mérkőzést. ","id":"20190802_Hivatalosan_is_benyujtotta_az_ovast_a_botranyos_romaniai_meccs_miatt_a_Honved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a76790-c1f1-4c08-aa60-fbae345c8357","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hivatalosan_is_benyujtotta_az_ovast_a_botranyos_romaniai_meccs_miatt_a_Honved","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:46","title":"Hivatalosan is benyújtotta az óvást a botrányos romániai meccs miatt a Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elképesztően hatékony a Lidl a versenytársakhoz képest.","shortLead":"Elképesztően hatékony a Lidl a versenytársakhoz képest.","id":"20190802_A_Lidl_nagyon_belehuzott_van_amiben_raver_a_Sparra_es_a_Tescora_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8012a8bb-d6b9-418f-b420-2031c55c0a22","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_A_Lidl_nagyon_belehuzott_van_amiben_raver_a_Sparra_es_a_Tescora_is","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:25","title":"A Lidl nagyon belehúzott, több fronton veri a Spart és a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]