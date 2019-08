Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert tervez. Elismeri, hogy vannak sztárallűrjei, de nem tartja magát hisztisnek. HVG-portré.","shortLead":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert...","id":"201931_rost_andrea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41253a04-5782-4ab5-83c6-3b945ddc9824","keywords":null,"link":"/kultura/201931_rost_andrea","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:00","title":"Rost Andrea: Egy Vezúv van a lelkemben, és drámai helyzetekben kitör ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","shortLead":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","id":"20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a638e994-4821-4664-8b2f-a2fb5965b674","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:03","title":"Megváltozik az Instagram és a WhatsApp neve, facebookosítják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","id":"20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef22457-3ee2-4686-9139-315df173f14c","keywords":null,"link":"/sport/20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","timestamp":"2019. augusztus. 04. 23:45","title":"Bevált a Mercedes szuper taktikája - a 34. Magyar Nagydíj képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","shortLead":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","id":"20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e320c-1a39-42d8-bbdc-7ef89768a0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:21","title":"Hamis szlovák papírokkal bukott le egy tadzsik férfi Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két ország Eilatból építene Szaúd-Arábiába gázvezetéket, s az arab állam Izraeltől venne energiahordozót. A nem hivatalos megbeszélések jelentőségét az adja, hogy a terv csak akkor valósulhat meg, ha Rijád hivatalosan is elismeri Izrael szuverenitását.","shortLead":"A két ország Eilatból építene Szaúd-Arábiába gázvezetéket, s az arab állam Izraeltől venne energiahordozót. A nem...","id":"20190803_Gazvasarlasrol_targyalt_Izrael_es_SzaudArabia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31818b81-89f4-4aad-9cd7-a3e7a0f7de5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Gazvasarlasrol_targyalt_Izrael_es_SzaudArabia","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:15","title":"Gázvásárlásról tárgyalhatott Izrael és Szaúd-Arábia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán kezdik kézbesíteni a leveleket a mintegy 8 millió választópolgárnak.","shortLead":"Szerdán kezdik kézbesíteni a leveleket a mintegy 8 millió választópolgárnak.","id":"20190804_Valasztasi_ertesito_onkormanyzati_valasztas_posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b423adf-0ed9-4f2f-8217-7169694b5585","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Valasztasi_ertesito_onkormanyzati_valasztas_posta","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:32","title":"Legkésőbb 19 napon belül mindenkinek postázzák a választási értesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Türelemre lesz szükség. ","shortLead":"Türelemre lesz szükség. ","id":"20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f381b4-7451-460c-8ef7-d30bca915b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:23","title":"Záhonynál és Röszkénél is négy órát kell várni a határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]