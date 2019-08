Egy Magyarországgal kritikus határozat ellenében készül egy NER-t védő szöveg, amit a törvényhozásnak akarnak benyújtani amerikai politikusok. A szöveget a magyar fél írta, és szegény Gajdics Ottó is rosszul jön ki belőle.

A 444 jutott hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek egy Magyarországgal kritikus határozati javaslat ellen készülnek válaszul. A határozati javaslatot demokrata és republikánus szenátorok nyújtották be Orbán amerikai látogatásakor a képviselőház külügyi bizottsága elé, felsorolván a NER kritikus pontjait. Magyarország egy ellendokumentumot dolgozott ki, hogy ezt is benyújtsák a törvényhozásnak.

Ez az irat megpróbálja kedvezőbb színben bemutatni az NER-t, és persze a kormány érvelését hozza vissza számos ügyben. De (vagy éppen ezért) akadnak komoly csúsztatások is benne.

A KESMA kritikus pontként szerepel a kritikus javaslatban, a kormányközeli médiaholdingot ért vádakra a kormány persze elmondja, hogy a legnépszerűbb csatornák, hetilap, hírportál ellenzéki. De kormánykritikus rádióként tüntetik fel a Karc FM-et is – a főszerkesztő Gajdics Ottó ebből vajon hogy mossa ki magát.

A dokumentum azt sugallja, hogy a Trump–Orbán-találkozó előtt egy homályos összeesküvés jegyében a híradások 90 százaléka negatív volt. Az összeesküvés célja összeveszejteni a két államot.

A civiltörvényről és a lex CEU-ról is csúsztat a kormány – előbbinél annyit mond, az átláthatóság miatt kellett bevetni a külföldről támogatott szervezet stigmát, jóllehet a civilek közhasznúsági jelentéseiből minden támogatás kiolvasható. Az amerikai FARA törvényhez hasonlítják a magyar szabályozást – a FARA-val mi is foglalkoztunk, ez a hidegháborús törvény más országok érdekében lobbizók regisztrációját jelenti, nincs köze a civiltörvényhez.

A CEU-törvénynél pedig arról ír a kormány, a CEU saját elhatározásából ment Bécsbe, és egy rutinellenőrzésen akadt fent, miután nem felet meg az előírásoknak. A valóságban a CEU megfelel a törvényben foglaltaknak, és a kormány írásbeli garanciájának elmaradása miatt költözött Bécsbe.

Az orosz vezetésű IIB bankról azt írja a kormány, más országok is vannak benne, nem is igazán orosz az. A külpolitikánkat pedig úgy mutatjuk be, mintha a legerélyesebb oroszellenes kormányunk lenne.