[{"available":true,"c_guid":"a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","shortLead":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","id":"20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e17de5-1f0e-4c22-a933-31be986d277e","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:51","title":"Világot akart látni, vonattal Budapestre jött egy 12 éves német fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó olyan mobil kiadására készül, amely ezt a felületet használja.","shortLead":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó...","id":"20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b7faa3-dedc-4892-91da-2d60a5bc69b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:33","title":"Új mobilt ad ki a Huawei, de nem Android lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f620022-49e4-4284-9af5-b118f654111d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A főváros vezetőitől vagy a kormánytól kérdezzük-e meg, hogy miért nincs légkondi a metrón? 