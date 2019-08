Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább az együttműködést a 4iG által felvásárolt telekommunikációs céggel - tudtuk meg. A Microsoft kérdésünkre megerősítette a szerződés felbontását. A T-Systems szerint indoklás nélkül történt a szakítás, holott eddig eredményes volt a partnerségük. A 4iG pedig úgy látja, ez nincs semmilyen kihatással arra, hogy átveszik a céget.","shortLead":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább...","id":"20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2740a9a3-f28e-43ca-a828-4916286f8aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:20","title":"A Microsoft lapátra tette a T-Systems Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A húskészítmények viszonylag olcsók Németországban, ám ez hamarosan megváltozhat, mert többpárti megállapodás körvonalazódik arról, hogy környezet- és állatvédelmi okokból megemelik a hús adóját.","shortLead":"A húskészítmények viszonylag olcsók Németországban, ám ez hamarosan megváltozhat, mert többpárti megállapodás...","id":"20190807_Jon_a_nemet_kornyezetvedelmi_husado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c80752-38c3-4283-b42c-2b72be345988","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Jon_a_nemet_kornyezetvedelmi_husado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:33","title":"Jön a német környezetvédelmi húsadó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","shortLead":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","id":"20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e17de5-1f0e-4c22-a933-31be986d277e","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:51","title":"Világot akart látni, vonattal Budapestre jött egy 12 éves német fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","shortLead":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","id":"20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d64c3e-1f99-4056-a3a2-891c1a361481","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:56","title":"Egészségre káros mennyiségű a penész az etyeki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","shortLead":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","id":"20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9748dfb-a217-4ebe-8abc-4948d059f1fe","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:51","title":"Két nap alatt három cápatámadás történt egy floridai strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák az erős motorú autókat.","shortLead":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák...","id":"20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef8b1ec-ee02-48f2-b0a7-557a8b3e2025","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:25","title":"Daciából is létezik igazi élményautó, de messze elkerül minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.","shortLead":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól...","id":"20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f7ba9-d693-4dec-b9fb-34ce2ae42a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:03","title":"Máris találtak valamit a Galaxy Note10-nél, aminek sokan majd nem örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d408e201-5e71-401b-ac30-b2460a575659","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Kilenc éve húzódik az ügy.","shortLead":"Kilenc éve húzódik az ügy.","id":"20190806_Rakkelto_anyagokat_talaltak_egy_tarsashaz_alatt_a_lakok_hiaba_perelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d408e201-5e71-401b-ac30-b2460a575659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a2decd-6dee-4d60-ad0a-f7d8723cec00","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Rakkelto_anyagokat_talaltak_egy_tarsashaz_alatt_a_lakok_hiaba_perelnek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:10","title":"Rákkeltő anyagokat találtak egy társasház alatt, a lakók hiába perelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]