[{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"750 a csapolt Dreher, 470 egy deci bor, ásványvizet 490 forintért árulnak. ","shortLead":"750 a csapolt Dreher, 470 egy deci bor, ásványvizet 490 forintért árulnak. ","id":"20190807_Ilyen_arak_vannak_az_idei_Szigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fb849d-3067-435f-a9d5-9c5c55e16b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Ilyen_arak_vannak_az_idei_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:02","title":"Ilyen árak vannak az idei Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461b87bd-be85-4129-9646-8e27bbabcb4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogsi, útlevél, e-személyi is igényelhető, pont, mint egy rendes hivatalban.","shortLead":"Jogsi, útlevél, e-személyi is igényelhető, pont, mint egy rendes hivatalban.","id":"20190807_Kormanyablak_is_lesz_az_idei_Szigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=461b87bd-be85-4129-9646-8e27bbabcb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c2ab21-d13f-47f7-9e33-6954f70e5e13","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Kormanyablak_is_lesz_az_idei_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:40","title":"Megint lesz kormányablak a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3989de-ba5c-4f63-a6a5-ff7e58ba4ec1","c_author":"Balla István, Sándor Anna","category":"elet","description":"Drasztikusan megnőtt a Sziget Fesztivál által meghatározott „telt ház” mértéke, de a szervezők szerint a szerdai tömegtumultus nem számított különleges helyzetnek, ezért nem kellett életbe léptetni az erre kidolgozott tervet. Pedig a szociálpszichológus szerint, ha a tömegben álló emberek elkezdik tehetetlennek érezni magukat, könnyen kitörhet a pánik.","shortLead":"Drasztikusan megnőtt a Sziget Fesztivál által meghatározott „telt ház” mértéke, de a szervezők szerint a szerdai...","id":"20190808_Ha_kitor_a_panik_nincs_megallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3989de-ba5c-4f63-a6a5-ff7e58ba4ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a0a60a-c7d3-4d68-b3b2-f0ac3445fbb8","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ha_kitor_a_panik_nincs_megallas","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:40","title":"Ha kitör a pánik, nincs megállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"216 ezer forintnyi lej volt a nettó átlagfizetés Romániában júniusban, közel 16 százalékkal több, mint egy évvel korábban.","shortLead":"216 ezer forintnyi lej volt a nettó átlagfizetés Romániában júniusban, közel 16 százalékkal több, mint egy évvel...","id":"20190807_A_roman_atlagfizetes_16_szazalekkal_nott_mar_csak_hajszalnyira_van_a_magyartol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43200b1-c396-431e-8938-05fe38e8e8f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_A_roman_atlagfizetes_16_szazalekkal_nott_mar_csak_hajszalnyira_van_a_magyartol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:18","title":"A román átlagfizetés 16 százalékkal nőtt, már csak hajszálnyira van a magyartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e51d47b-6eeb-42f5-88fb-14ae8edd2139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Gellérthegy utcai irodaházat szemeltek ki neki, miután az MTA nem járult hozzá ahhoz, hogy az ő épületeit használják. ","shortLead":"Egy Gellérthegy utcai irodaházat szemeltek ki neki, miután az MTA nem járult hozzá ahhoz, hogy az ő épületeit...","id":"20190807_Allami_epuletbe_koltozik_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozat_vezetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e51d47b-6eeb-42f5-88fb-14ae8edd2139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7183bf1-5d45-4f3c-a8d2-f50f15d6e153","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Allami_epuletbe_koltozik_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozat_vezetese","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:02","title":"Állami épületbe költözik az MTA-ról leválasztott kutatóhálózat vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dac1aa-f6f9-4349-9e19-72d722a1b1bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Daniel Kretinsky ráadásul az energiaszektorban szerezte meg 2,9 milliárd dolláros vagyonát. ","shortLead":"Daniel Kretinsky ráadásul az energiaszektorban szerezte meg 2,9 milliárd dolláros vagyonát. ","id":"20190808_Minek_egy_250_millio_euros_mediabirodalom_egy_cseh_oligarchanak_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29dac1aa-f6f9-4349-9e19-72d722a1b1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d6c688-30c5-4f2a-9f48-4112b596d117","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Minek_egy_250_millio_euros_mediabirodalom_egy_cseh_oligarchanak_Franciaorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:45","title":"Minek egy 250 millió eurós médiabirodalom egy cseh oligarchának Franciaországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos kritikus sebezhetőséget fedeztek fel az androidos telefonok lelkének számító Qualcomm lapkakészletekben. Nagyon sokan kerülhetnek bajba emiatt.","shortLead":"Számos kritikus sebezhetőséget fedeztek fel az androidos telefonok lelkének számító Qualcomm lapkakészletekben. Nagyon...","id":"20190807_kritikus_sebezhetosegeket_talaltak_qualcomm_lapkakeszletekben_androidos_eszkozok_veszelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4204976-276e-480b-a4c3-c7b0f1e4426f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_kritikus_sebezhetosegeket_talaltak_qualcomm_lapkakeszletekben_androidos_eszkozok_veszelyben","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:33","title":"Frissítsen, ahogy lehet, több millió androidos került veszélybe a Qualcomm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e69ce6a-bb1a-4211-8f62-7a8953757c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrből visszahulló Falcon-rakéta egy darabját egyszer már elkapta a SpaceX hajója, de most szépítettek a műveleten.","shortLead":"Az űrből visszahulló Falcon-rakéta egy darabját egyszer már elkapta a SpaceX hajója, de most szépítettek a műveleten.","id":"20190808_space_x_falcon_heavy_raketadarab_falcon_heavey_halo_rocket_lab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e69ce6a-bb1a-4211-8f62-7a8953757c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffd0515-02b7-46c5-b6e4-bba5b55c1d8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_space_x_falcon_heavy_raketadarab_falcon_heavey_halo_rocket_lab","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:33","title":"Csont nélkül: Elon Musk hajója összehozta a tökéletes rakétaelkapást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]