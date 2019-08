Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e62760-c7f3-4ea5-80a5-26abd8e48e02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes képviselő a plakátok lecserélése után sem érzi azt, hogy vége lenne a harcnak.","shortLead":"A fideszes képviselő a plakátok lecserélése után sem érzi azt, hogy vége lenne a harcnak.","id":"20190807_Boldog_Istvan_a_CocaCola_donteserol_Egy_csatat_megnyertunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e62760-c7f3-4ea5-80a5-26abd8e48e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbdc65e-dc8f-41fc-9a0d-504511582292","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Boldog_Istvan_a_CocaCola_donteserol_Egy_csatat_megnyertunk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:25","title":"Boldog István a Coca-Cola döntéséről: „Egy csatát megnyertünk!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","shortLead":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","id":"20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae51c83-ba05-4e5f-9362-540fdc9f1210","keywords":null,"link":"/elet/20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:30","title":"A betegségéről beszélt Nádasdy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad21171-4bca-4f87-8375-a82b0670fe88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áfát emelnék.","shortLead":"Az áfát emelnék.","id":"20190809_A_klimavaltozas_miatt_dragulhat_a_hus_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad21171-4bca-4f87-8375-a82b0670fe88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0638b490-48dc-471c-9204-112004304a4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_A_klimavaltozas_miatt_dragulhat_a_hus_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:10","title":"A klímaváltozás miatt drágulhat a hús Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Részt kíván venni a jegybank kötvényvásárlási programjában a T-Systems felvásárlására készülő, Mészáros Lőrinc üzleti köréhez tartozó 4iG. A cég közgyűlése szeptember 5-én dönt 30 milliárd forintnyi vállalati kötvény kibocsátásáról, ebből 20 milliárdot vehet meg az MNB.","shortLead":"Részt kíván venni a jegybank kötvényvásárlási programjában a T-Systems felvásárlására készülő, Mészáros Lőrinc üzleti...","id":"20190808_A_4iG_bejelentette_hogyan_akar_penzt_szerezni_a_TSystemsre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5404b2b-6452-4e13-bbf3-2c21e92fbef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_A_4iG_bejelentette_hogyan_akar_penzt_szerezni_a_TSystemsre","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:00","title":"A 4iG bejelentette, hogyan akar pénzt szerezni a T-Systemsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája, és ez a baj. ","shortLead":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája...","id":"20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8d683-bef7-448e-91e5-6fd5666d5730","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:41","title":"Egy férfi szerint roma származása miatt nem engedték be a feleségét egy pécsi diszkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de szükséges az egyházi szexuális visszaélésekkel való szembenézés, ez egy tisztulási folyamat része.\r

\r

","shortLead":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de...","id":"20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2eb735-ae57-4eae-99f4-dce25c146c14","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:57","title":"Ferenc pápa az egyházi szexuális visszaélésekről: Most a tisztulás ideje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dbfd05-0659-47b8-adec-e3ea1f12e25c","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Igen, egy séf fejére is kerülhet korona. Ezúttal éppen egy királyrákos tortáért. ","shortLead":"Igen, egy séf fejére is kerülhet korona. Ezúttal éppen egy királyrákos tortáért. ","id":"20190807_Szakacssapka_helyett_korona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02dbfd05-0659-47b8-adec-e3ea1f12e25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549cc7e3-13e4-4b0d-bab8-4c467b861844","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Szakacssapka_helyett_korona","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:23","title":"Szakácssapka helyett korona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi tudatosságot fejlesztő táborokat szervez a jegybank Pénziránytű Alapítványa, ahová a Pénzügyi Hősképző nevű app felhasználói mehetnek.","shortLead":"Pénzügyi tudatosságot fejlesztő táborokat szervez a jegybank Pénziránytű Alapítványa, ahová a Pénzügyi Hősképző nevű...","id":"20190807_Az_MNB_penzugyi_hosoket_taboroztat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f4cc1b-46d0-4fbd-b0e4-842ccdaa7fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Az_MNB_penzugyi_hosoket_taboroztat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:18","title":"Az MNB pénzügyi hősöket táboroztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]