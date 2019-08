Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy hibát követett el.","shortLead":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy...","id":"20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1d4eb-4011-44db-aa66-d9c7aa3e7ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:35","title":"Az Újpest volt labdarúgója 240 km/órával száguldozott Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cafb-11b0-4938-bfe1-2a124cabfe86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerintük az ilyen multi-magatartás káros az ágazatnak és a termelőknek, csak a felvásárlóknak kedvez.\r

\r

","shortLead":"Szerintük az ilyen multi-magatartás káros az ágazatnak és a termelőknek, csak a felvásárlóknak kedvez.\r

\r

","id":"20190808_Cafoljak_a_termelok_a_Lidl_99_forintos_dinnyere_adott_magyarazatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7978cafb-11b0-4938-bfe1-2a124cabfe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8166674e-fe94-4e78-9b4d-9cec2eef6909","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Cafoljak_a_termelok_a_Lidl_99_forintos_dinnyere_adott_magyarazatat","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:36","title":"Cáfolják a termelők a Lidl 99 forintos dinnyére adott magyarázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340d0107-94d2-44b4-8bef-6a4b27defc67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütköztek a 37-es úton. A helyszínen meghaltak.","shortLead":"Egy kamionnal ütköztek a 37-es úton. A helyszínen meghaltak.","id":"20190808_Egy_lengyel_edesapa_es_csecsemokoru_gyermeke_haltak_szornyet_Szerencsnel__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340d0107-94d2-44b4-8bef-6a4b27defc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb6a135-ee7b-4aa5-b5a2-65e33df503d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Egy_lengyel_edesapa_es_csecsemokoru_gyermeke_haltak_szornyet_Szerencsnel__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:30","title":"Egy lengyel édesapa és gyermeke haltak szörnyet Szerencsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.","shortLead":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól...","id":"20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f7ba9-d693-4dec-b9fb-34ce2ae42a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:03","title":"Máris találtak valamit a Galaxy Note10-nél, aminek sokan majd nem örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","shortLead":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","id":"20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7da59-22d8-4089-a63d-886b617a2b6c","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. augusztus. 07. 15:04","title":"Csúszik a Garancsi-féle lakások átadása a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiről eddig csak sejtettük, hogy úgy lehet, az mostantól tudományos tény: bódult állapotban nem jó ötlet a közösségi oldalakra írni.","shortLead":"Amiről eddig csak sejtettük, hogy úgy lehet, az mostantól tudományos tény: bódult állapotban nem jó ötlet a közösségi...","id":"20190809_kabitoszer_hasznalata_bodult_allapot_kozossegi_oldal_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b33e29-b15d-4671-a424-ad8b4f9aaa57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_kabitoszer_hasznalata_bodult_allapot_kozossegi_oldal_bejegyzes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:33","title":"Bedrogozva nem jó ötlet a Facebookra posztolni – és ez most már tudományos tény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3007317b-2f75-43e6-ab1b-4db8442e9a37","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190807_Marabu_FekNyuz_Jon_a_kola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3007317b-2f75-43e6-ab1b-4db8442e9a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af520898-8d45-4147-87c4-97e8a517b2e3","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Marabu_FekNyuz_Jon_a_kola","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:20","title":"Marabu FékNyúz: Jön a kóla!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg 2005 és 2009 között összesen csak 154 közbeszerzési szerződést nyert egy jól meghatározható, Fidesz-közeli vállalkozói kör, addig a 2010 utáni korszakban már évente majdnem ennyit. A legnagyobb értékű közbeszerzések körében 2015-2018 között tízszeresére nőtt az évi átlagos szerződésszámuk a 2010 előtti helyzethez képest.","shortLead":"Míg 2005 és 2009 között összesen csak 154 közbeszerzési szerződést nyert egy jól meghatározható, Fidesz-közeli...","id":"20190808_Osszeadtak_pontosan_mennyire_tarolnak_a_kozbeszerzeseken_a_Fideszkozeli_vallalkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b702ff-4f9c-4301-bf88-ca9d2e87b08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Osszeadtak_pontosan_mennyire_tarolnak_a_kozbeszerzeseken_a_Fideszkozeli_vallalkozok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:43","title":"Összeadták, pontosan mennyire tarolnak a közbeszerzéseken a Fidesz-közeli vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]