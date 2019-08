Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4be4d3c9-e572-4900-bda4-6dd1f5a0088a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába fedezték fel a selyemmajmok egy új faját a brazil erdőkben, hamarosan eltűnhet a Földről az állat.","shortLead":"Hiába fedezték fel a selyemmajmok egy új faját a brazil erdőkben, hamarosan eltűnhet a Földről az állat.","id":"20190809_brazilia_selyemmajom_erdoirtas_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be4d3c9-e572-4900-bda4-6dd1f5a0088a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0116a4d2-7579-4453-b68b-fa3304c2d907","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_brazilia_selyemmajom_erdoirtas_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:33","title":"Új fajt fedeztek fel Brazíliában, de az ember miatt hamarosan kihalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség két nap alatt bíróság elé állította őket.","shortLead":"Az ügyészség két nap alatt bíróság elé állította őket.","id":"20190810_Torok_apa_es_fia_balheztak_a_roszkei_hataratkelonel_kiutasitottak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d7d9fe-5831-4749-a44b-c1ff60494b99","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Torok_apa_es_fia_balheztak_a_roszkei_hataratkelonel_kiutasitottak_oket","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:50","title":"Török apa és fia balhéztak a röszkei határátkelőnél, kiutasították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik képviselő felkiáltott: elnök úr, valamelyikünk légszennyezést követett el, s tudom is, hogy ki volt. A szag végül olyan erős lett, hogy rövid időre felfüggesztették a tanácskozást is.","shortLead":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik...","id":"20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29747a65-1df5-41a6-a883-65f735da2a56","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Kiadós szellentés miatt szakadt félbe Kenyában egy parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészségi okokra hivatkozva nem vállal még egy önkormányzati ciklust.","shortLead":"Egészségi okokra hivatkozva nem vállal még egy önkormányzati ciklust.","id":"20190809_Kriza_Akos_nem_indul_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1928d-c2a2-43e4-9eb2-d842e6fbbc55","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Kriza_Akos_nem_indul_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:36","title":"Kriza Ákos nem indul Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Harmadik napja zakatol a buligőzös az Óbudai-szigeten, a fesztiválozók ráadásul hányják is bele a szenet rendesen. Fotógaléria.","shortLead":"Harmadik napja zakatol a buligőzös az Óbudai-szigeten, a fesztiválozók ráadásul hányják is bele a szenet rendesen...","id":"20190810_Sziget_nfesztival_harmadik_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64226818-3e7c-4304-b7d0-e5187a4c5af0","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190810_Sziget_nfesztival_harmadik_nap","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:45","title":"Martin Garrix lakossági technójára verette a Sziget – nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszokra kell várni.","shortLead":"Pótlóbuszokra kell várni.","id":"20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4510fdfe-4c0e-4df4-b3f9-519c77a8f060","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:46","title":"Nem járnak a vonatok Szeged és Kiskunfélegyháza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eeb0015-5943-454a-98e5-b60592bf16f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kerékpárral akart eljutni Münchenből Indiába egy daganatos betegséggel küzdő német kerékpáros, ám útját meg kellett szakítania, mert Iránban összeverték és kirabolták őt.","shortLead":"Kerékpárral akart eljutni Münchenből Indiába egy daganatos betegséggel küzdő német kerékpáros, ám útját meg kellett...","id":"20190809_Megvertek_es_kiraboltak_Iranban_a_rakkal_kuzdo_nemet_kerekezot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eeb0015-5943-454a-98e5-b60592bf16f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1645eed5-111b-40f3-ae1a-5f5fc5d12100","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Megvertek_es_kiraboltak_Iranban_a_rakkal_kuzdo_nemet_kerekezot","timestamp":"2019. augusztus. 09. 19:37","title":"Megverték és kirabolták Iránban a rákkal küzdő német kerekezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük \"műanyaglábnyomunkat\". Ehhez ráadásul nincs szükség bonyolult dolgokra, csupán néhány lépést kell betartani.","shortLead":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük...","id":"20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4c3548-6b62-48e5-a1bf-047af6d50479","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:03","title":"Elege van a műanyagokból? Tartsa be ezt a néhány pontot, hálás lesz érte a környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]