Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányt egy 15 éves szlovákiai fiú társaságában találták meg. ","shortLead":"A lányt egy 15 éves szlovákiai fiú társaságában találták meg. ","id":"20190810_Egy_pecsi_vonaton_talaltak_meg_az_eltunt_11_eves_csepeli_kislanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73968fe3-250c-4d07-981b-76cf2bb3e6b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Egy_pecsi_vonaton_talaltak_meg_az_eltunt_11_eves_csepeli_kislanyt","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:43","title":"Egy pécsi vonaton találták meg az eltűnt 11 éves csepeli kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is parádés.","shortLead":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is...","id":"20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312d9c03-5a6e-423d-b2b9-29a9d5465357","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:07","title":"Csányi Sándor pezsgőt bonthat, hasít az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","shortLead":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","id":"20190808_g_mercedes_katon_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e49746d-1872-45a9-92f6-74997aaedb1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_g_mercedes_katon_autos_video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 04:34","title":"Kartondobozból csinált magának gengszter G-Mercit egy orosz blogger – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig egy sérültről tudni.","shortLead":"Eddig egy sérültről tudni.","id":"20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7100820b-3ec5-4939-be4a-e28092a7f566","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:03","title":"Lövöldözés volt egy norvég mecsetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d3d684-7243-49eb-806c-161774d3c479","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terrorelhárítási központ igazgatóját jelöli az elnök a posztra.","shortLead":"A terrorelhárítási központ igazgatóját jelöli az elnök a posztra.","id":"20190809_Megvan_Donald_Trump_embere_a_csucshirszerzes_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7d3d684-7243-49eb-806c-161774d3c479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c3455-86bf-4336-aaea-4c6aaf2eb385","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Megvan_Donald_Trump_embere_a_csucshirszerzes_elere","timestamp":"2019. augusztus. 09. 07:22","title":"Megvan Donald Trump embere a csúcshírszerzés élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészségi okokra hivatkozva nem vállal még egy önkormányzati ciklust.","shortLead":"Egészségi okokra hivatkozva nem vállal még egy önkormányzati ciklust.","id":"20190809_Kriza_Akos_nem_indul_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1928d-c2a2-43e4-9eb2-d842e6fbbc55","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Kriza_Akos_nem_indul_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:36","title":"Kriza Ákos nem indul Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc62201c-a351-4fcb-b58e-f9e6bfcf3f3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a harmadik gyerekével terhes.","shortLead":"A színésznő a harmadik gyerekével terhes.","id":"20190809_Egy_horrorabortusz_utan_ismet_gyereket_var_Milla_Jovovich","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc62201c-a351-4fcb-b58e-f9e6bfcf3f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2b18aa-02b3-4ca6-8b94-8f8910c84c22","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Egy_horrorabortusz_utan_ismet_gyereket_var_Milla_Jovovich","timestamp":"2019. augusztus. 09. 07:48","title":"Egy „horrorabortusz” után ismét gyereket vár Milla Jovovich","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen, az egyenruhások egy kutyát is bevetettek a keresésre.","shortLead":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen...","id":"20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c0b75-9d88-4b89-b1cf-3c9ce042681d","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:46","title":"Rendőrkutya találta meg az elszökött kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]