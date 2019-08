Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f239a1d7-4900-4afa-bb30-b582647333df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Manuel Beshara nagyon éhes volt, segélyvonalon kért pizzát.","shortLead":"Az ötéves Manuel Beshara nagyon éhes volt, segélyvonalon kért pizzát.","id":"20190809_Segelyhivon_rendelt_pizzat_egy_kisfiu_Floridaban__nagyon_jo_fej_rendorokre_talalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f239a1d7-4900-4afa-bb30-b582647333df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcff30d6-03db-445b-94c7-f5daa665a3ad","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Segelyhivon_rendelt_pizzat_egy_kisfiu_Floridaban__nagyon_jo_fej_rendorokre_talalt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:25","title":"Segélyhívón rendelt pizzát egy kisfiú – nagyon jó fej rendőrökre talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook sem szeretne kimaradni az egyre több vállalat által aranybányának tartott fizetős műsorszolgáltatásból, így maguk is belevágnak.","shortLead":"A Facebook sem szeretne kimaradni az egyre több vállalat által aranybányának tartott fizetős műsorszolgáltatásból...","id":"20190810_facebook_elofizetes_video_musor_collegehumor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d75cbb-f015-41c7-97c1-de3e4f2c30f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_facebook_elofizetes_video_musor_collegehumor","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:03","title":"Jönnek a fizetős Facebook-videók, már tesztelik az új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc6712d-f76c-492e-87e9-b1d2368ae2cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelem üzletpolitikája áll a háttérben.","shortLead":"A kereskedelem üzletpolitikája áll a háttérben.","id":"20190809_Kiderult_miert_lettek_eszmeletlenul_dragak_a_zoldsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc6712d-f76c-492e-87e9-b1d2368ae2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fd16b6-9d3a-4260-ab6c-138746950894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Kiderult_miert_lettek_eszmeletlenul_dragak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. augusztus. 09. 05:29","title":"Kiderült, miért lettek eszméletlenül drágák a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasútállomáson bukkantak rá a rendőrök.","shortLead":"A vasútállomáson bukkantak rá a rendőrök.","id":"20190809_Pecsett_talaltak_meg_a_Budapesten_eltunt_11_eves_kislanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0297fdd8-1cc1-445b-93df-7c25ca293829","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Pecsett_talaltak_meg_a_Budapesten_eltunt_11_eves_kislanyt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 21:00","title":"Pécsett találták meg a Budapesten eltűnt 11 éves kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f","c_author":"Csányi Nikolett - Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten. Innen nem csak a nagyszínpadot, lényegében mindent látni – beleértve a beléptetés folyamatát is. A monitorokkal és rádióval felszerelt szobában még egy meteorológus is ül. Videó.","shortLead":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten...","id":"20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e45b72a-afd0-4e59-bfdd-a12805f47828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:03","title":"Akik mindent látnak a Szigeten – a fesztivál operatív irányítóközpontjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357a1981-fc84-4f94-804d-9f567f92de41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190810_Mar_jaroroznek_is_a_Szigeten_az_angol_bobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=357a1981-fc84-4f94-804d-9f567f92de41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3f29e6-2566-44e9-a4cb-f67e5126d115","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Mar_jaroroznek_is_a_Szigeten_az_angol_bobbik","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:57","title":"Már járőröznek is a Szigeten az angol bobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble űrteleszkóp: a június 27-én készített felvétel a bolygó turbulens légkörében keringő felhők korábbiaknál intenzívebb színpalettáját mutatja be. A színek és változásaik fontos információkkal szolgálnak a Jupiter atmoszférájában játszódó folyamatokról.","shortLead":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble űrteleszkóp: a június 27-én készített felvétel...","id":"20190810_jupiter_nagy_voros_foltja_hubble_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2220639-c53b-4744-bf06-ecb8ecb091be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_jupiter_nagy_voros_foltja_hubble_foto","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:03","title":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","shortLead":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","id":"20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a032-b5e0-4059-9f2c-988fc711451d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:03","title":"Videó: Furcsa felhő jelent meg Florida felett, de ezúttal sem az ufók voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]