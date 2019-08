Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót, tetőt összezúztak, de szerencsére csak egy ember sérült meg könnyebben. A 298 utassal a fedélzetén felszálló Boeing 787-es Los Angelesbe indult, amikor a baloldali hajtóműve tönkrement, és kénytelen volt visszafordulni. Az eset után ismét felmerült, hogy esetleg nem a lakott terület fölött kellene vezetnie a légifolyosónak. A fémdarabok több autót...","id":"20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af474cd-30e3-457c-bb42-7cc62f67dce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:52","title":"Autókat zúztak össze egy norvég utasszállító darabjai a római reptérnél - videó"

Siker koronázta Josef Köberl jeges világcsúcskísérletét: az osztrák sportember több mint 2 órát töltött egy jéggel teli kabinban. ","shortLead":"Siker koronázta Josef Köberl jeges világcsúcskísérletét: az osztrák sportember több mint 2 órát töltött egy jéggel teli...","id":"20190811_jegbenallas_vilagcsucs_ausztria_josef_koberl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec641925-84f5-41a4-8854-f69267533ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52246491-dd63-4782-b4ec-21c1ab52e6b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jegbenallas_vilagcsucs_ausztria_josef_koberl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:25","title":"Megdőlt a jégbenállás világcsúcsa"

Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","shortLead":"Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","id":"20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2937de-166b-4cb1-9a48-61c88d11523b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:52","title":"Ha siet, most öné lehet Korda György egykori sportlimuzinja"

Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott fel a szag.","shortLead":"Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott...","id":"20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8a81c4-0ffe-4986-ab29-00dbda80e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071fa7a-8ce9-4c5e-99fc-3be50d908833","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:49","title":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint akár Felcsútról is jöhetett az orrfacsaró bűz"

A Zsolnay-negyed közlése szerint pár napig tényleg meleg volt az épületben, de ez még nem ártott a festményeknek. ","shortLead":"A Zsolnay-negyed közlése szerint pár napig tényleg meleg volt az épületben, de ez még nem ártott a festményeknek. ","id":"20190810_Mobilklimaval_vedik_a_Munkacsyfestmenyeket_a_pecsi_kiallitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a33232-096b-473c-926f-a668f586e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Mobilklimaval_vedik_a_Munkacsyfestmenyeket_a_pecsi_kiallitason","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:42","title":"Mobil klímával védik a Munkácsy-festményeket a pécsi kiállításon"

Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","shortLead":"Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","id":"20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c8809-96d1-402c-b4f6-12c7b1c1328d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e63340-5c72-4d06-9c6e-74397c62dbf3","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:49","title":"Elromlott egy biztosítóberendezés, az egész Keleti pályaudvar megborult"

","shortLead":"","id":"20190810_Mar_jaroroznek_is_a_Szigeten_az_angol_bobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=357a1981-fc84-4f94-804d-9f567f92de41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3f29e6-2566-44e9-a4cb-f67e5126d115","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Mar_jaroroznek_is_a_Szigeten_az_angol_bobbik","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:57","title":"Már járőröznek is a Szigeten az angol bobbik"

Kanadai tudósoknak először sikerült kimutatniuk állatkísérletekben a kapcsolatot a magas inzulinszint és a hasnyálmirigyrák között. ","shortLead":"Kanadai tudósoknak először sikerült kimutatniuk állatkísérletekben a kapcsolatot a magas inzulinszint és...","id":"20190811_magas_inzulintermeles_hasnyalmirigyrak_megelozese_kezelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29259320-d8be-48ab-ad98-e1693e5b6ae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_magas_inzulintermeles_hasnyalmirigyrak_megelozese_kezelese","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:03","title":"Egereket már sikerült megvédeni a hasnyálmirigyráktól, embereknél is beválhat"