[{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c2455-dfe8-4b54-8257-afcd35980d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:03","title":"Ez történt: izgalomba hozta az internetet egy egyszerű matekpélda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás súlyos hatásaira figyelmeztetnek izraeli kutatók, akik szerint a közel-keleti országban az évszázad végére légkondicionálás nélkül szinte nem is lehet majd túlélni a hőhullámokat - jelentette a Háárec című újság honlapja szombaton.","shortLead":"A klímaváltozás súlyos hatásaira figyelmeztetnek izraeli kutatók, akik szerint a közel-keleti országban az évszázad...","id":"20190811_klimavaltozas_hohullam_globalis_felmelegedes_hoseg_klimaberendezes_klima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f0be68-296b-45bb-8575-914676683221","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_klimavaltozas_hohullam_globalis_felmelegedes_hoseg_klimaberendezes_klima","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:12","title":"\"2100-ra az év legforróbb napjait nem lehet majd túlélni klíma nélkül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e12feb4-a4dd-494a-a3e7-86bcaa8bbd6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már meg sem lepődünk nagyon, amikor a gyártók dobálóznak a pixelszámokkal az okostelefonok kameráit illetően, azonban a legutóbbi hírre sokan felkapták a fejüket. Állítólag 108 MP-es kamerával szerelt okostelefont készít a Xiaomi.","shortLead":"Már meg sem lepődünk nagyon, amikor a gyártók dobálóznak a pixelszámokkal az okostelefonok kameráit illetően, azonban...","id":"20190811_xiaomi_108_mp_kamera_okostelefonban_samsung_erzekelovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e12feb4-a4dd-494a-a3e7-86bcaa8bbd6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5251911f-3935-481a-90a5-8e179a998119","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_xiaomi_108_mp_kamera_okostelefonban_samsung_erzekelovel","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:03","title":"108 megapixeles kamerával szerelt telefonon dolgozik a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár pár hónap még hátravan a legújabb Pixelek bemutatójáig, egyre több információ szivárog ki róluk. Nem sok meglepetés marad az októberi bemutatóra.","shortLead":"Bár pár hónap még hátravan a legújabb Pixelek bemutatójáig, egyre több információ szivárog ki róluk. Nem sok meglepetés...","id":"20190812_google_pixel_4_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badc6491-194d-4bed-ae74-f3b9e6bca64a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_google_pixel_4_specifikacio","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:03","title":"Nem nagy a titoktartás: szinte mindent tudni már a Google új csúcstelefonjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén, egy szeméttelepen. ","shortLead":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén...","id":"20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135eb40-97c4-410a-bdc8-6624e968cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:12","title":"Még mindig lángol a bálázott hulladék Királyszentistvánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f19a1d-6421-4187-87d8-c027641be5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190811_Felborult_kocsi_miatt_zartak_le_Budapest_fele_egy_savot_az_M3son","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62f19a1d-6421-4187-87d8-c027641be5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4682eb5-1927-43c5-86d6-963a24145f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Felborult_kocsi_miatt_zartak_le_Budapest_fele_egy_savot_az_M3son","timestamp":"2019. augusztus. 11. 07:57","title":"Felborult kocsi miatt zártak le Budapest felé egy sávot az M3-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d47a9f-2c15-423a-aa27-07d2655de3c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gomolygó füst a szomszédos Teneriféről is látható.","shortLead":"A gomolygó füst a szomszédos Teneriféről is látható.","id":"20190811_Sulyos_erdotuz_pusztit_a_magyarok_kozt_is_nepszeru_Gran_Canaria_hegyeiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d47a9f-2c15-423a-aa27-07d2655de3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a738b0e8-4b56-454e-a49a-51ffdbfb1c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Sulyos_erdotuz_pusztit_a_magyarok_kozt_is_nepszeru_Gran_Canaria_hegyeiben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:16","title":"Súlyos erdőtűz pusztít a magyarok közt is népszerű Gran Canaria hegyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6cbd14-3e96-4356-9753-011496b45bc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó az eddigieknél nagyobb energiasűrűségű akkumulátort szerel a kompakt autóba. ","shortLead":"A bajor gyártó az eddigieknél nagyobb energiasűrűségű akkumulátort szerel a kompakt autóba. ","id":"20190812_nagyobb_elektromos_hatotavu_lett_a_bmw_zold_rendszamos_2es_modellje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f6cbd14-3e96-4356-9753-011496b45bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad6e5f8-9659-404c-a4d1-b0e0d84034f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_nagyobb_elektromos_hatotavu_lett_a_bmw_zold_rendszamos_2es_modellje","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:21","title":"Nagyobb elektromos hatótávú lett a BMW zöld rendszámos 2-es modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]