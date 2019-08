Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Közben persze azt is odasúgja nekünk, hogy a filmeken keresztül mindig be tudunk majd lesni a paradicsomba. Például az övén keresztül. A Volt egyszer egy… Hollywood a rendező talán legszebb filmje: végső, szemlélődős búcsú a hatvanas évektől, Quentin Tarantino gyermekkorától. Brad Pittnek Oscart kellene kapnia. De a kutyának biztosan. Kritika.","shortLead":"Közben persze azt is odasúgja nekünk, hogy a filmeken keresztül mindig be tudunk majd lesni a paradicsomba. Például...","id":"20190809_Tarantino_kinyitja_majd_becsukja_a_mennyek_kapujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69f8d88-22fa-4cb5-992a-78005db61c12","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Tarantino_kinyitja_majd_becsukja_a_mennyek_kapujat","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:00","title":"Tarantino kinyitja, majd becsukja a mennyek kapuját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Óriási volt a dugó.","shortLead":"Óriási volt a dugó.","id":"20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d053785a-4138-44c2-9c4b-08df146efec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:11","title":"Két balesetben hét autó rohant egymásba az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","id":"20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1566d6-7028-4cd0-b82a-ddf0fb49ecf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:53","title":"Arab bevándorlónak nézték, lefejelték a budapesti Árkád előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pedofíliával megvádolt milliárdos állítólag felakasztotta magát, de a boncolás után nem egyértelmű, hogy mitől halt meg. ","shortLead":"A pedofíliával megvádolt milliárdos állítólag felakasztotta magát, de a boncolás után nem egyértelmű, hogy mitől halt...","id":"20190812_Nem_tudni_mitol_halt_meg_Jefffrey_Epstein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5f2a51-077c-4b5f-815e-72732f3046eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190812_Nem_tudni_mitol_halt_meg_Jefffrey_Epstein","timestamp":"2019. augusztus. 12. 05:51","title":"Nem tudni, mitől halt meg Jeffrey Epstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5840c-097e-4559-b5d5-149fd6aab0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorcselekmény-kísérletként vizsgálja a rendőrség az Oslo közeli mecsetben történt lövöldözést.","shortLead":"Terrorcselekmény-kísérletként vizsgálja a rendőrség az Oslo közeli mecsetben történt lövöldözést.","id":"20190811_Sajat_unokahugat_olte_meg_az_osloi_szelsojobbos_merenylo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d5840c-097e-4559-b5d5-149fd6aab0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee2b21e-4c72-49c3-9b1a-2c3984d006d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Sajat_unokahugat_olte_meg_az_osloi_szelsojobbos_merenylo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 17:18","title":"Saját unokahúgát ölte meg az oslói szélsőjobbos merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","shortLead":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","id":"20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76621d4a-d2ca-40c0-9366-3af813b97f30","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:47","title":"Szennyvíziszap ömlött az utcára Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32de8da-4779-4e48-8e9d-d02844ce62b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jaguárt akart, de csak BMW-re futotta az ajándékozóknak.","shortLead":"Jaguárt akart, de csak BMW-re futotta az ajándékozóknak.","id":"20190810_Nem_orult_az_indiai_ferfi_hogy_szuletesnapjara_BMWt_kapott_ezert_a_folyoba_lokte_a_vadiuj_kocsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c32de8da-4779-4e48-8e9d-d02844ce62b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2b97c1-0bcf-459f-958a-3da7b696040b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Nem_orult_az_indiai_ferfi_hogy_szuletesnapjara_BMWt_kapott_ezert_a_folyoba_lokte_a_vadiuj_kocsit","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:15","title":"Nem örült, hogy születésnapjára BMW-t kapott, ezért a folyóba lökte a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","shortLead":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","id":"20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b519d0-7a80-4d1e-bd10-8570b4c73216","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:20","title":"Mongol rockegyüttes koncertjén járt a nyáron Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]