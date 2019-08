Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b8fef7c-afa8-4de8-8197-10033edfc55c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Meredek érzelmi hullámvasútra vitt bennünket Matt Berninger és együttese a Sziget Fesztivál negyedik napján. Mi pedig hálával telt szívvel tapsoltunk a boldog-szomorú daloknak.","shortLead":"Meredek érzelmi hullámvasútra vitt bennünket Matt Berninger és együttese a Sziget Fesztivál negyedik napján. Mi pedig...","id":"20190811_Darabokra_torted_a_szivem_The_National_koncert_Sziget_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b8fef7c-afa8-4de8-8197-10033edfc55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fb2f65-8f46-4a37-b5e0-9e6fec255e6c","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Darabokra_torted_a_szivem_The_National_koncert_Sziget_Fesztival","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:48","title":"Darabokra törted a szívem – ez volt a National a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két francia miniszter is franciaországi vizsgálatot követelt hétfőn az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt, a manhattani börtönben a gyanú szerint öngyilkosságot elkövetett Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ügyében.","shortLead":"Két francia miniszter is franciaországi vizsgálatot követelt hétfőn az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával...","id":"20190812_A_franciak_is_elkezdtek_vizsgalodni_az_Epsteinugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801321e9-a1ac-4614-917b-de0d9884dc2d","keywords":null,"link":"/vilag/20190812_A_franciak_is_elkezdtek_vizsgalodni_az_Epsteinugyben","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:43","title":"A franciák is elkezdtek vizsgálódni az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c2455-dfe8-4b54-8257-afcd35980d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:03","title":"Ez történt: izgalomba hozta az internetet egy egyszerű matekpélda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","shortLead":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","id":"20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52bf11d-f8b4-4e22-a723-dbb58250f855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:40","title":"Először teszteltek hidrogénautót egy amerikai törésteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kanadai tudósoknak először sikerült kimutatniuk állatkísérletekben a kapcsolatot a magas inzulinszint és a hasnyálmirigyrák között. ","shortLead":"Kanadai tudósoknak először sikerült kimutatniuk állatkísérletekben a kapcsolatot a magas inzulinszint és...","id":"20190811_magas_inzulintermeles_hasnyalmirigyrak_megelozese_kezelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29259320-d8be-48ab-ad98-e1693e5b6ae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_magas_inzulintermeles_hasnyalmirigyrak_megelozese_kezelese","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:03","title":"Egereket már sikerült megvédeni a hasnyálmirigyráktól, embereknél is beválhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapok arról írnak, hogy a Momentum EP-képviselője szexuálisan zaklatott egy diáklányt. A politikus szerint hazugság, amit állítanak.","shortLead":"A kormányközeli lapok arról írnak, hogy a Momentum EP-képviselője szexuálisan zaklatott egy diáklányt. A politikus...","id":"20190812_donath_anna_momentum_ep_kepviselo_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeccff-57d3-4a8a-b950-7f374c973dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_donath_anna_momentum_ep_kepviselo_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:43","title":"Donáth Anna ígéri: beperli a kormányközeli lapokat a róla szóló cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnök a kínaiakat vádolja, míg a kínaiak állítják: a kereskedelmi háború miatt esik a jüan árfolyama, nem Pekingben döntöttek így.","shortLead":"Donald Trump elnök a kínaiakat vádolja, míg a kínaiak állítják: a kereskedelmi háború miatt esik a jüan árfolyama, nem...","id":"20190812_kereskedelmi_haboru_juan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a416c-757d-4490-a7ea-803d0f2ac908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_kereskedelmi_haboru_juan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:24","title":"Lélektani határt lépett át a kínai deviza, Peking és Washington egymásra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat működtető cég, amelynek tulajdonosa helyi fideszes politikus. ","shortLead":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat...","id":"20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014244a0-a88e-4418-9a5f-18aacbdbb93a","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:00","title":"Jól kistafírozták közpénzből a Lázár „szürke hétköznapjairól” gyakran hírt adó helyi portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]