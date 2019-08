Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f87105e-d5b5-428c-a865-8d10e41be3e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg Dr. Pető Erika, aki a múlt héten egy VII. kerületi kórházból tűnt el.","shortLead":"Először szólalt meg Dr. Pető Erika, aki a múlt héten egy VII. kerületi kórházból tűnt el.","id":"20190813_Nagy_volt_a_nyomas_feladtam_egy_pillanatra__ezert_tunt_el_a_korhazbol_a_doktorno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f87105e-d5b5-428c-a865-8d10e41be3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f23967d-de6d-42c9-b8b1-e267bb2a253f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagy_volt_a_nyomas_feladtam_egy_pillanatra__ezert_tunt_el_a_korhazbol_a_doktorno","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:45","title":"„Nagy volt a nyomás, feladtam egy pillanatra” – ezért tűnt el a kórházból a doktornő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Bankmonitor / Csányi Franciska","category":"kkv","description":"Saját tőkét, saját pénzt befektetni nagyon drága, mert a tulajdonosok átlagos hozamelvárása ma éves 15–30 százalék között mozog a kkv-szegmensben. Nem véletlen tehát, hogy még azok is, akiknek egyébként volna elegendő saját forrása, sokkal inkább preferálják a ma akár 4 százalék körüli fix kamatozással elérhető cégfelvásárlási hiteleket.","shortLead":"Saját tőkét, saját pénzt befektetni nagyon drága, mert a tulajdonosok átlagos hozamelvárása ma éves 15–30 százalék...","id":"20190812_Cegvasarlas_hitelbol_ezeken_mulik_az_igenyles_sikere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e38a9-4c33-4289-b8aa-173e0e40ee95","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Cegvasarlas_hitelbol_ezeken_mulik_az_igenyles_sikere","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:45","title":"Cégvásárlás hitelből: ezeken múlik az igénylés sikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","id":"20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ab680-fa33-4f22-8e29-ba80ae30aa6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:54","title":"Garázdaság miatt nyomoznak az Árkád előtt lefejelt, arabnak nézett újságíró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","shortLead":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","id":"20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267c751f-fa6a-44ca-96e9-3308bce6ca83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:54","title":"Kétmilliárddal drágult a Magyar Zene Házának építkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó ütőképes magyar haderő, a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr vezette feldunai magyar hadsereg Rüdiger (Rigyiger) orosz lovassági tábornoknak, ezzel elbukott a szabadságharc.","shortLead":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó...","id":"20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bcdbbf-e566-4042-a68b-b212c4329401","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:55","title":"Görgei 170 éve tette le a fegyvert Világosnál, és azt remélte, a győztesek csak őt végzik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45485c2f-d706-4dbc-a309-f19c639667e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövőre elkezdődhet a forgatás.","shortLead":"Jövőre elkezdődhet a forgatás.","id":"20190813_Mozifilm_mori_meszarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45485c2f-d706-4dbc-a309-f19c639667e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0046adca-0bed-4c4d-822e-6e4fe76c322a","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_Mozifilm_mori_meszarlas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:58","title":"Mozifilm készül a móri mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51a224b-1788-4c4a-bcf1-e15291c943e5","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Legyen szó hazai vagy külföldi tanulmányokról, az önálló életkezdésről, mindez szülőnek, gyereknek egyaránt komoly anyagi terhet jelenthet. A „kirepülés” izgalmas, kihívásokkal teli életszakaszához adunk most praktikus, pénztárcasimogató tanácsokat – az előrelátó pénzügyi tervezéstől az apró gazdálkodási trükkökig. ","shortLead":"Legyen szó hazai vagy külföldi tanulmányokról, az önálló életkezdésről, mindez szülőnek, gyereknek egyaránt komoly...","id":"20190806_A_gyerekeinknek_is_jobb_lenne_ha_mi_szulok_nem_allnank_ilyen_csehul_penzugyi_tudatossagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a51a224b-1788-4c4a-bcf1-e15291c943e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358417c6-49c6-4eda-b654-b88726a11465","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190806_A_gyerekeinknek_is_jobb_lenne_ha_mi_szulok_nem_allnank_ilyen_csehul_penzugyi_tudatossagban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:30","title":"A gyerekeinknek is jobb lenne, ha mi szülők nem állnánk ilyen csehül pénzügyi tudatosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy milyen megfontolásból hagyták ott Solymáron ezeket a szemre nem rossz állapotú szanitereket.","shortLead":"Nem tudni, hogy milyen megfontolásból hagyták ott Solymáron ezeket a szemre nem rossz állapotú szanitereket.","id":"20190813_a_nap_fotoi_hibatlan_wckagylokat_hagytak_az_ut_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f87ee03-d335-42d6-a1bd-1bb0a2f29b1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_a_nap_fotoi_hibatlan_wckagylokat_hagytak_az_ut_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:41","title":"A nap fotói: Hibátlan WC-kagylókat hagytak az út mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]