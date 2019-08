Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban. A tetőszerkezet egy része az előző nap, egy viharban rongálódott meg, a lelátón senki sem tartózkodott, így az esetnek nincs sérültje. ","shortLead":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban...","id":"20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652732b5-555a-4105-b20c-e56b874e3ea3","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:06","title":"Beszakította a vihar a holland Alkmaar stadionjának tetejét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08366cc3-e9d6-4423-8598-0f62ed75e749","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint csak minimálisan megsérült autót villámgyorsan letakarták még a forgalom közepén.","shortLead":"A jelek szerint csak minimálisan megsérült autót villámgyorsan letakarták még a forgalom közepén.","id":"20190812_megtortent_a_putyinfele_orosz_luxuslimuzin_elso_balesete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08366cc3-e9d6-4423-8598-0f62ed75e749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d58744-e815-4b0c-a0e1-d4f151a61265","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_megtortent_a_putyinfele_orosz_luxuslimuzin_elso_balesete","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:21","title":"Megtörtént a Putyin-féle orosz luxuslimuzin első balesete – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, a kvangdzsui szórakozóhely civil biztonsági emberei szúrták ki Kenderesi mozdulatát. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, a kvangdzsui szórakozóhely civil biztonsági emberei szúrták ki Kenderesi mozdulatát. ","id":"20190812_Szijjarto_is_felhivta_Kenderesit_a_rendorsegen_toltott_ejszaka_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2674b43-6cb9-4045-bd12-d6f551944386","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Szijjarto_is_felhivta_Kenderesit_a_rendorsegen_toltott_ejszaka_utan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:29","title":"Szijjártó is felhívta Kenderesit a rendőrségen töltött éjszaka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár hosszú távon is az ellenzék vezető ereje lehet Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója (DK), de mindig lesznek felső korlátai – ezt boncolgatta a kormányszócsőnek számító Magyar Nemzet.","shortLead":"Akár hosszú távon is az ellenzék vezető ereje lehet Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója (DK), de mindig lesznek...","id":"20190812_Hosszu_karriert_josol_a_feltamado_Gyurcsany_Ferencnek_a_kormanylap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587522e-1227-4e28-a3d9-21b4dd0842fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Hosszu_karriert_josol_a_feltamado_Gyurcsany_Ferencnek_a_kormanylap","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:24","title":"Hosszú karriert jósol a feltámadó Gyurcsány Ferencnek a kormánylap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban újra el kellett halasztani.","shortLead":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban...","id":"20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9f4992-cc91-430f-8393-4c04cde9702d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:33","title":"Bedöglött a vízmelegítő, elmaradt a laposföld-hívő rakétakilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál zárónapjára több sokak által várt szupersztár érkezik, tulajdonképpen ez egy két headlineres nap lesz. Már ennyi is elég lenne a méltó búcsúhoz, de lesz azért itt még egy csomó érdekesség.","shortLead":"A fesztivál zárónapjára több sokak által várt szupersztár érkezik, tulajdonképpen ez egy két headlineres nap lesz. Már...","id":"20190813_A_Sziget_a_legerosebb_napjaval_zar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e83e95-e616-40a1-87b0-f249dba5e2b7","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_A_Sziget_a_legerosebb_napjaval_zar","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:30","title":"A Sziget a legerősebb napjával zár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","shortLead":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","id":"20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35d6ea-faff-4b78-8d25-b84e037dbabd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:36","title":"Megharapott egy szerb kamionos egy pénzügyőrt Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek 2017-ben. A haditengerészet 2020-tól mechanikus irányításra cseréli az érintőképernyőket.","shortLead":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek...","id":"20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177016a-9dad-4920-8d29-37c7b529ef70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:12","title":"Az amerikai haditengerészet átállítja a rombolóit érintőkijelzős irányításról mechanikusra egy halálos baleset nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]