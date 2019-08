Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","shortLead":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","id":"20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1338a95-3191-4582-a3c0-4605cd7fde98","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:51","title":"Komoly baj lehet a Kaiser párizsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendet a városban!","shortLead":"Rendet a városban!","id":"20190812_Meghirdette_programjat_Thurmer_Gyula_ugy_roviditi_hogy_T_H_U_R_M_E_R","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e653cb92-adce-440f-8d9b-5d5a8129be71","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Meghirdette_programjat_Thurmer_Gyula_ugy_roviditi_hogy_T_H_U_R_M_E_R","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:38","title":"Meghirdette programját Thürmer Gyula, úgy rövidíti, hogy T. H. Ü. R. M. E. R.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport mutatkozik majd be a karneváli menetben.","shortLead":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport...","id":"20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333c0b36-4f4b-4686-81d6-0ae4e15afa59","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:16","title":"Stadion show-val és virágkarnevállal ünnepel Debrecen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobil fotós képességeit megvizsgáló DxOLabs után a Note10+ képernyőjét is letesztelte egy szervezet. A DisplayMate maximális értékelést adott rá.","shortLead":"A mobil fotós képességeit megvizsgáló DxOLabs után a Note10+ képernyőjét is letesztelte egy szervezet. A DisplayMate...","id":"20190813_displaymate_vizsgalat_a_kijelzo_samsung_galaxy_note10_plus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bef11d-1fb6-4ad9-afa0-d9197e0ae355","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_displaymate_vizsgalat_a_kijelzo_samsung_galaxy_note10_plus","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:03","title":"Nagyon rendben van a Note10+ képernyője – mondják a tesztlaborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afccba88-d7c9-4cba-a469-33c3fcbf6c61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt 22 százalékot esett a helyi fizetőeszköz, a peso. ","shortLead":"Egy nap alatt 22 százalékot esett a helyi fizetőeszköz, a peso. ","id":"20190813_Argentina_valsag_imf_politika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afccba88-d7c9-4cba-a469-33c3fcbf6c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bac63b-2513-4d4d-a2a5-011d8f1a4dcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Argentina_valsag_imf_politika","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:45","title":"Argentína ismét nagy bajba kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6df959e-b3c2-4961-9031-7ca5b2170881","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hatvankét éves volt.","shortLead":"Hatvankét éves volt.","id":"20190813_Elhunyt_Jose_Luis_Brown_vilagbajnok_argentin_labdarugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6df959e-b3c2-4961-9031-7ca5b2170881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a945e53-8210-4c4c-87f5-ffa5140d4e1f","keywords":null,"link":"/sport/20190813_Elhunyt_Jose_Luis_Brown_vilagbajnok_argentin_labdarugo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:48","title":"Elhunyt Jose Luis Brown világbajnok argentin labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fceae7-3461-4937-b886-654b1d67ed4b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Erős kezdés után nem kevésbé erős volt a Sziget lezárása: tűzijáték helyett Dave Grohl zenekara, az amerikai rockzene egyik legnagyobb sztárja, a Foo Fighters zenélt két és fél órán át, épp mielőtt lecsapott volna a vihar. Talán az kicsit izgalmasabbá tette volna a gigakoncertet.","shortLead":"Erős kezdés után nem kevésbé erős volt a Sziget lezárása: tűzijáték helyett Dave Grohl zenekara, az amerikai rockzene...","id":"20190814_foo_fighters_idles_sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fceae7-3461-4937-b886-654b1d67ed4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aed8973-495c-4809-b56b-d4bafb243983","keywords":null,"link":"/kultura/20190814_foo_fighters_idles_sziget","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:30","title":"Foo Fighters a Szigeten: így nem lettem most sem rajongó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac","c_author":"Nagy Iván László","category":"elet","description":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is rossz. Most, hogy a károgók kétharmada nagy egyetértésben bólogatott, és továbbment, érezzük jól magunkat idén is a Szigeten! Ez volt a vasárnapunk.","shortLead":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is...","id":"20190812_sziget_riport_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f0425-2956-4612-8bf4-386e10bb95f6","keywords":null,"link":"/elet/20190812_sziget_riport_vasarnap","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:00","title":"A Sziget tulajdonképpen egy hétvégi kiruccanás Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]