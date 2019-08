Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi ház szerint az önkormányzat végig arra játszott, hogy ne is értesüljenek az őket érintő döntésekről, így ne tudják teljesíteni a határidőket. ","shortLead":"A közösségi ház szerint az önkormányzat végig arra játszott, hogy ne is értesüljenek az őket érintő döntésekről, így ne...","id":"20190813_Ujra_birosagra_megy_az_Aurora_az_onkormanyzat_packazasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77764a55-05cc-4004-9f9d-0d08fc01ec85","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Ujra_birosagra_megy_az_Aurora_az_onkormanyzat_packazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:47","title":"Újra bíróságra megy az Auróra az önkormányzat packázása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat továbbfejlesztésekkel érkezik, érthető, hogy már nagyon várja a tech-világ. Úgy tűnt, meg is van a bemutatkozás dátuma, de állítólag hamis volt az információ.","shortLead":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat...","id":"20190814_oneplus_7t_pro_hirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cb35bb-cc35-4242-89d9-76c55d878d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_7t_pro_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:03","title":"Kezdődik a találgatás: mikor érkezik a OnePlus csúcstelefonjának utódja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc446dc-ec0f-4624-8c92-ece28f0283cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövés nem dördült, a férfit elfogták. ","shortLead":"Lövés nem dördült, a férfit elfogták. ","id":"20190813_Fegyverrel_varta_a_villamost_egy_ferfi_a_Nagyvarad_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc446dc-ec0f-4624-8c92-ece28f0283cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84730925-397c-4dbb-a15d-c5189adcefda","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Fegyverrel_varta_a_villamost_egy_ferfi_a_Nagyvarad_teren","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:38","title":"Fegyverrel várta a villamost egy férfi a Nagyvárad téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16f2b19-3e58-4207-a0be-188d6e721762","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány YouTuber olyan próbának vetette alá a Galaxy S10 Plust, melyben a legendás Nokia 3310-essel kellett megmérkőznie. A tortúrából előbbi került ki győztesen, de nem azért, mert gyorsabb volt nála.","shortLead":"Néhány YouTuber olyan próbának vetette alá a Galaxy S10 Plust, melyben a legendás Nokia 3310-essel kellett...","id":"20190813_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_plus_torturateszt_toresteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c16f2b19-3e58-4207-a0be-188d6e721762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1063b3-8fc8-4f36-8d09-cffbfeb93c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_plus_torturateszt_toresteszt","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:03","title":"Emlékszik még az elpusztíthatatlan Nokia 3310-re? Legyőzték, van nála strapabíróbb mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen a piac, most használtan is megérheti hétüléses autót venni. Eladóként persze megint más a helyzet. ","shortLead":"Ilyen a piac, most használtan is megérheti hétüléses autót venni. Eladóként persze megint más a helyzet. ","id":"20190813_A_hasznalt_autoknal_is_meglatszik_a_hetuleses_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350b3967-f163-4ee2-b73a-44cd76504608","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_A_hasznalt_autoknal_is_meglatszik_a_hetuleses_tamogatas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:03","title":"A használt autóknál már felkavarta a piacot a hétüléses támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41201f3-6b2e-4fe0-a359-a023adbb7a29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid, de hatásos teaser érkezett a Netflixen novembertől nézhető sorozathoz.","shortLead":"Rövid, de hatásos teaser érkezett a Netflixen novembertől nézhető sorozathoz.","id":"20190814_Uj_Erzsebet_kiralynovel_jon_a_The_Crown_harmadik_evada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41201f3-6b2e-4fe0-a359-a023adbb7a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef90f5c7-e55d-4052-b843-b8e7408af155","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Uj_Erzsebet_kiralynovel_jon_a_The_Crown_harmadik_evada","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:40","title":"Új Erzsébet királynővel érkezik a The Crown harmadik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d7621e-9136-4332-96ba-fed1bc89cbff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két holland férfinál összesen százmillió forint értékű kábítószert találtak.","shortLead":"A két holland férfinál összesen százmillió forint értékű kábítószert találtak.","id":"20190813_Ismert_futo_lehet_az_egyik_Szigeten_elkapott_holland_diler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d7621e-9136-4332-96ba-fed1bc89cbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ec7b60-d3fa-491f-be14-bb377b0167aa","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ismert_futo_lehet_az_egyik_Szigeten_elkapott_holland_diler","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:47","title":"Ismert futó lehet az egyik Szigeten elkapott holland díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sokan panaszkodnak mostanában a munkaerőhiányra, és arra, hogy nem tudják megtartani a fiatalokat. Ez a kérdésfelvetés azonban XX. századi gondolkodásra utal - vallja Steigervald Krisztián generációkutató. ","shortLead":"Sokan panaszkodnak mostanában a munkaerőhiányra, és arra, hogy nem tudják megtartani a fiatalokat. Ez a kérdésfelvetés...","id":"20190813_Nem_megtartani_hanem_megdolgoztatni__Kuzdelem_a_generacios_jegyek_elleneben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2503ba11-aca6-4f84-8bd0-318b5bbd46db","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190813_Nem_megtartani_hanem_megdolgoztatni__Kuzdelem_a_generacios_jegyek_elleneben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:15","title":"Nem megtartani, hanem megdolgoztatni - Küzdelem a generációs jegyek ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]