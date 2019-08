Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6e70233-6a2c-494d-a630-7d277f2ce5e7","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"A rockzene legkedvesebb fickójának nevezik a munkamániás Dave Grohlt, aki a legendás Nirvana dobosából frontemberré előlépve alapította meg a ma este a Sziget Fesztivált lezáró Foo Fighterst.","shortLead":"A rockzene legkedvesebb fickójának nevezik a munkamániás Dave Grohlt, aki a legendás Nirvana dobosából frontemberré...","id":"20190813_foo_fighters_dave_grohl_sziget_eletmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e70233-6a2c-494d-a630-7d277f2ce5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3257c9-44d2-43c0-8c82-44ecc2b83be0","keywords":null,"link":"/elet/20190813_foo_fighters_dave_grohl_sziget_eletmu","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:02","title":"Hogy lehet ilyen hülye nevet kitalálni, mint a Foo Fighters?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai igazságügyi miniszter azt ígérte, a végére járnak az ügynek, és \"meglesznek a felelősségre vonások\".","shortLead":"Az amerikai igazságügyi miniszter azt ígérte, a végére járnak az ügynek, és \"meglesznek a felelősségre vonások\".","id":"20190812_Komoly_szabalytalansagokra_bukkantak_a_bortonben_ahol_Epstein_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da976b97-0dfe-4706-a402-257c7faaa9f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Komoly_szabalytalansagokra_bukkantak_a_bortonben_ahol_Epstein_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:48","title":"Komoly szabálytalanságokra bukkantak a börtönben, ahol Epstein meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről szóló európai parlamenti szavazás után végre meghallgassák Magyarországot. Közben Orbán és Kovács Zoltán államtitkár verbálisan támadja a finneket.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről...","id":"20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f873fc03-f0de-4362-89f6-c40ec483bdd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:46","title":"Nagyon meghallgatnák a finnek Magyarországot a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8803ba1b-e2aa-468a-a156-e34346142f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az autóval vélhetően hatalmas élmény lenne a szinte teljesen hangtalan kabriózás. ","shortLead":"Ezzel az autóval vélhetően hatalmas élmény lenne a szinte teljesen hangtalan kabriózás. ","id":"20190813_mint_egy_elektromos_mx5_ime_a_nyithato_teteju_tesla_model_3_kupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8803ba1b-e2aa-468a-a156-e34346142f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2c9495-49b1-40ed-9912-c766f5ad43c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_mint_egy_elektromos_mx5_ime_a_nyithato_teteju_tesla_model_3_kupe","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:21","title":"Mint egy elektromos MX-5: íme a nyitható tetejű Tesla Model 3 kupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A rendőrség által felkért hajózási szakértők jelentésében semmi nem utal arra, hogy a Hableány kapitánya megpróbálta volna elkerülni az ütközést. Neki volt elsőbbsége, nem számított arra, hogy a másik hajó letarolja. A lapunk birtokába került dokumentumból az is kiderül, hogy a két hajó között nem volt kommunikáció a május végi tragédia előtt. ","shortLead":"A rendőrség által felkért hajózási szakértők jelentésében semmi nem utal arra, hogy a Hableány kapitánya megpróbálta...","id":"20190813_hableany_szakertoi_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9bb271-16f6-483f-9f82-f807afdad098","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_hableany_szakertoi_jelentes","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:30","title":"Szakértői jelentés: a Hableány kapitánya sem érzékelte a vészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zuckerbergék szerint a felhasználók engedélyével történt mindez.","shortLead":"Zuckerbergék szerint a felhasználók engedélyével történt mindez.","id":"20190814_A_Facebook_elismerte_hogy_lehallgatott_beszelgeteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6d3f2d-73f1-4397-9497-a3101eddaa50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_A_Facebook_elismerte_hogy_lehallgatott_beszelgeteseket","timestamp":"2019. augusztus. 14. 05:31","title":"A Facebook elismerte, hogy lehallgatott beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány kedden bejelentette, hogy mégsem sújt pótvámmal bizonyos kínai importtermékeket, egy sor másik árucikk esetében pedig szeptember 1-jéről december 15-re halasztja a 10 százalékos pótlólagos vámtarifa kivetését.","shortLead":"Az amerikai kormány kedden bejelentette, hogy mégsem sújt pótvámmal bizonyos kínai importtermékeket, egy sor másik...","id":"20190813_Orulhet_Kina_Trump_varatlanul_enyhitett_a_vamszabalyokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053b790e-e9c6-46ab-a658-b8b7fae53e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Orulhet_Kina_Trump_varatlanul_enyhitett_a_vamszabalyokon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:50","title":"Örülhet Kína, Trump váratlanul enyhített a vámszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy öregedési folyamataira következtethessenek a kutatók.","shortLead":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy...","id":"20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d55f2-f924-4fa1-8492-dfdb484df22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Miben hasonlít az alvó kutya a gazdájára? Ez nem egy vicc kezdete, hanem egy kísérleté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]