[{"available":true,"c_guid":"808a0861-28ba-44de-a3b9-47647723e1e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználó természetesen próbálja meg minden eszközzel megvédeni a számítógépét a támadásoktól, no de mi van akkor, ha épp a legnevesebb hardvergyártók által kínált és a Microsoft által is hitelesített illesztőprogramok sodorják veszélybe a gépét?","shortLead":"A felhasználó természetesen próbálja meg minden eszközzel megvédeni a számítógépét a támadásoktól, no de mi van akkor...","id":"20190814_eclypsium_kutatas_pc_illesztoprogramok_sebezhetoseg_windows_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808a0861-28ba-44de-a3b9-47647723e1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32872e63-ac32-4bc8-9883-a4631e9e8227","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_eclypsium_kutatas_pc_illesztoprogramok_sebezhetoseg_windows_microsoft","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:03","title":"Minden PC veszélyben? Kapitális sebezhetőségekre bukkantak az illesztőprogramokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc02920-73c3-4d00-bc7b-2fa4ff817dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrkapitány arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül a vizsgálatokra. ","shortLead":"A rendőrkapitány arra kérte beosztottjait, ne büntessék az orvosokat, mert akkor nem jutnak be soron kívül...","id":"20190814_A_botrany_utan_lemondott_a_karcai_rendorkapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc02920-73c3-4d00-bc7b-2fa4ff817dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da813441-b194-4dee-9f0b-dd0f1fc3dfc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_A_botrany_utan_lemondott_a_karcai_rendorkapitany","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:41","title":"A botrány után lemondott a karcagi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e588941-3bf4-42be-ae0e-b75d79a1b8db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas homokdűnéket építenek a kelet-angliai tengerpart egy szakaszán, hogy megvédjenek 400 otthont a viharok keltette hullámoktól. Ez az első próbálkozás Nagy-Britanniában arra, hogy megpróbálják kivédeni a tengerszint-emelkedés hatásait, felkészüljenek a klímaváltozásra.","shortLead":"Hatalmas homokdűnéket építenek a kelet-angliai tengerpart egy szakaszán, hogy megvédjenek 400 otthont a viharok...","id":"20190813_tengerszint_emelkedes_vedekezes_homokdunekkel_anglia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e588941-3bf4-42be-ae0e-b75d79a1b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a9fce-bff2-4a48-861c-1909788dea18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_tengerszint_emelkedes_vedekezes_homokdunekkel_anglia","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:03","title":"Vészesen emelkedik a tengerszint, de még 20-30 évig bevédhetők a lakók ezekkel a homokdűnékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb autót. ","shortLead":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb...","id":"20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd3d189-6732-4dc6-b01d-fb7697da6026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:23","title":"Teljesen őrült jármű a Rezvani közúti harckocsija, de ettől jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről szóló európai parlamenti szavazás után végre meghallgassák Magyarországot. Közben Orbán és Kovács Zoltán államtitkár verbálisan támadja a finneket.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről...","id":"20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f873fc03-f0de-4362-89f6-c40ec483bdd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:46","title":"Nagyon meghallgatnák a finnek Magyarországot a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cddb394-f106-4b83-a955-0ca36c2381a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két fiatal holttestét múlt héten találták meg a Nelson folyó partján, de akkor még nem tudták megállapítani a halál okát.","shortLead":"A két fiatal holttestét múlt héten találták meg a Nelson folyó partján, de akkor még nem tudták megállapítani a halál...","id":"20190813_Ongyilkosok_lehettek_a_tinedzserek_akik_tobb_emberrel_vegeztek_Kanadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cddb394-f106-4b83-a955-0ca36c2381a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f7194-3f4d-4f71-b666-001ff4699402","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ongyilkosok_lehettek_a_tinedzserek_akik_tobb_emberrel_vegeztek_Kanadaban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:01","title":"Öngyilkosok lehettek a tinédzserek, akik több emberrel végeztek Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","shortLead":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","id":"20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b821cf-f10e-4949-95e2-72f907df5c41","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:26","title":"Csapatépítésnek szánja a Semmelweis Egyetem rektora az önkéntes kerítésfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis most úgy tűnik. ","shortLead":"Legalábbis most úgy tűnik. ","id":"20190814_Nincs_ok_panikra_a_hosszu_hetvegen_kegyes_lesz_hozzank_az_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3824bd-5c08-468d-9372-ea7390e1c65c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Nincs_ok_panikra_a_hosszu_hetvegen_kegyes_lesz_hozzank_az_idojaras","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:56","title":"Nincs ok pánikra: a hosszú hétvégén kegyes lesz hozzánk az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]