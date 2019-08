Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4b9addc-c6ab-4ffb-8f61-f3d31db29a44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anya lesz a világ legsikeresebb plus size modellje. ","shortLead":"Anya lesz a világ legsikeresebb plus size modellje. ","id":"20190815_Ashley_Graham_gyereket_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b9addc-c6ab-4ffb-8f61-f3d31db29a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4796204-b5b5-4200-b8d3-8943c9c57718","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Ashley_Graham_gyereket_var","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:25","title":"Ashley Graham gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","shortLead":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","id":"20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adea471-19db-46f5-b16b-887c401fe322","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:49","title":"Incidens a Budapest-Reykjavík járaton: reagált a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb89575-9705-4676-a1c2-570e0d261237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olasz kutatócsoport rábukkant Európa legöregebb bükkfájára Ausztriában. A fa eredete 1474-ig vezethető vissza.","shortLead":"Egy olasz kutatócsoport rábukkant Európa legöregebb bükkfájára Ausztriában. A fa eredete 1474-ig vezethető vissza.","id":"20190814_546_eves_bukkfa_ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb89575-9705-4676-a1c2-570e0d261237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ace3cf-6a94-4b90-818b-43e223f19fe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_546_eves_bukkfa_ausztria","timestamp":"2019. augusztus. 14. 20:33","title":"546 éves bükkfát találtak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2624a7-3112-4a5b-a0c3-fac72a20efb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A művészet ereje, avagy mire képes a festék-spray gyakorlott kezekben.","shortLead":"A művészet ereje, avagy mire képes a festék-spray gyakorlott kezekben.","id":"20190814_a_nap_fotoi_alaposan_atveri_a_szemunket_ez_a_roncs_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2624a7-3112-4a5b-a0c3-fac72a20efb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6fd299-7b0d-4dfc-94d6-e3e48425d42b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_a_nap_fotoi_alaposan_atveri_a_szemunket_ez_a_roncs_busz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:41","title":"A nap fotói: alaposan átveri a szemünket ez a roncs busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","shortLead":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","id":"20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cee9bd-68a9-4353-8992-7f6853c4353c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:10","title":"Halastó ásása közben került elő a magyar katonák tömegsírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Több hetes levelezgetés után végre megtudtuk, mennyi közpénzzel járult hozzá három állami cég két Fitbalance-rendezvényhez, valamint a Nemzeti Futóversenyhez. Rogán Antal korábban az ügyben azt mondta, szerinte abban, hogy az állam ingyenes sportrendezvényeket támogat, nincs semmi különös.","shortLead":"Több hetes levelezgetés után végre megtudtuk, mennyi közpénzzel járult hozzá három állami cég két...","id":"20190815_rogan_cecilia_fitbalance_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c8b7e0-def2-48c4-94dd-f7cb361d6eb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_rogan_cecilia_fitbalance_tamogatas","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:00","title":"Kis híján félmilliárd forint közpénzt kaptak a Rogán Cecíliához köthető sportesemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278","c_author":"Farkas Tímea","category":"hetilap","description":"A társadalom nagyon jelentős része ma már abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt.","shortLead":"A társadalom nagyon jelentős része ma már abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan...","id":"201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f70d0-2b68-44dd-9048-92cf6c72f30b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Túlélő üzemmódban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","id":"20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3798105-a216-43f2-8dc8-758e917bc504","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"Elvették az Emmitől a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]