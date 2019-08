Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e82091df-434a-4cdf-9025-28e6c2d9243c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Corephotonics nevű cég már nem az első keresetet nyújtja be az Apple ellen, szerintük ugyanis a cég több iPhone-ban is olyan technológiát használ, ami az ő fejlesztésükön alapul.","shortLead":"Az izraeli Corephotonics nevű cég már nem az első keresetet nyújtja be az Apple ellen, szerintük ugyanis a cég több...","id":"20190815_apple_iphone_7_plus_iphone_8_plus_szabadalmi_jogsertes_corephotonics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e82091df-434a-4cdf-9025-28e6c2d9243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0814470-4e62-4f3d-b75e-fac6ccc20035","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_apple_iphone_7_plus_iphone_8_plus_szabadalmi_jogsertes_corephotonics","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:03","title":"Beperelte az Apple-t egy izraeli cég az iPhone-ok kamerája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két év szünet után ismét meghirdették a tanfolyamot.","shortLead":"Két év szünet után ismét meghirdették a tanfolyamot.","id":"20190815_Ujraindul_az_ujsagirokepzes_a_MUOSZnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7767fbac-d4db-47bf-8435-5c20d53fd1c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190815_Ujraindul_az_ujsagirokepzes_a_MUOSZnal","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:45","title":"Újraindul az újságíróképzés a MÚOSZ-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar internetezők, és mik azok, amik a legjobban zavarják a felhasználókat.","shortLead":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar...","id":"20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46a0700-8689-4156-9a58-dd64ee9b9803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:03","title":"Itt van, mire panaszkodnak a legtöbbet a magyar netezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a228a9af-1f0c-40aa-9ef0-a1a1d260e999","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyik legmenőbb teherautó-modul, amelyet mostanában láttunk.","shortLead":"Ez az egyik legmenőbb teherautó-modul, amelyet mostanában láttunk.","id":"20190815_Volkswagen_Amarok_minibar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a228a9af-1f0c-40aa-9ef0-a1a1d260e999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee55684f-c471-401c-9855-c98c9260e812","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Volkswagen_Amarok_minibar","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:11","title":"Nem csak egy Rolls-Royce-ban lehet minibár, hanem egy melós platósban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4e0f34-57cd-4d43-99f3-7a2ee8c2efdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő, már-már hihetetlen bejelentésre készül Shane Tusup, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka exférje és edzője, aki egészen mostanáig csak arról beszélt, hogy a válása után a padlóra került, ahonnan sikeres golfjátékosként, valamint motivációs tréningek vezetőjeként próbál felemelkedni.","shortLead":"Meglepő, már-már hihetetlen bejelentésre készül Shane Tusup, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka exférje és...","id":"20190816_Shane_Tusup_Hosszu_Katinka_olasz_ellenfelevel_szovetkezik_de_egy_15_eves_magyar_uszotehetseggel_is_bizonyitani_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4e0f34-57cd-4d43-99f3-7a2ee8c2efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490b6a4-2b81-4fb9-8169-eae5d49149ce","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Shane_Tusup_Hosszu_Katinka_olasz_ellenfelevel_szovetkezik_de_egy_15_eves_magyar_uszotehetseggel_is_bizonyitani_szeretne","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:13","title":"Shane Tusup Hosszú Katinka olasz ellenfelével szövetkezik, de egy 15 éves magyar úszótehetséggel is bizonyítani szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy majdnem teljesült.","shortLead":"Vagy majdnem teljesült.","id":"20190816_Minden_legiutas_alma_teljesult_egy_amerikai_ferfinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cab624f-79e4-460e-9a23-9f7646bb50ee","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Minden_legiutas_alma_teljesult_egy_amerikai_ferfinak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:33","title":"Minden légiutas álma teljesült egy amerikai férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","shortLead":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","id":"20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c72433-194d-47d7-ac77-346b94d53c51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:09","title":"Valahonnan ismerős ez a dalszöveg? Gratulálunk, ön naprakész!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","shortLead":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","id":"20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adea471-19db-46f5-b16b-887c401fe322","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:49","title":"Incidens a Budapest-Reykjavík járaton: reagált a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]