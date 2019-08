Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","shortLead":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","id":"20190819_Menosult_a_Szikla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf67810-f5f2-4f19-a8cf-3dcbd2fee331","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Menosult_a_Szikla","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:46","title":"Megnősült a „Szikla”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután egy kiszivárogtatott hangfelfelvétel alapján kiderült: a lap főszerkesztője, Dean Baquet azt kérte, hogy a jövőben a lap a Trumppal foglalkozó cikkekben az elnök állítólagos rasszizmusára koncentráljon.","shortLead":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután...","id":"20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f2b799-17f2-4536-8205-f5ca70c22050","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:11","title":"Trump szerint a New York Times ördögi propagandagépezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e05d16-4f97-4879-b58e-ec44bbaff902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik neves piackutató kiadta felmérését arról, hogy miként fogytak Európában az okostelefonok az év második negyedében.","shortLead":"Az egyik neves piackutató kiadta felmérését arról, hogy miként fogytak Európában az okostelefonok az év második...","id":"20190819_canalys_felmeres_europai_okostelefon_piac_2019_q2_legnepszerubb_mobilgyartok_sorrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e05d16-4f97-4879-b58e-ec44bbaff902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c856c-8aee-44b9-a2c7-3c3a26a60a18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_canalys_felmeres_europai_okostelefon_piac_2019_q2_legnepszerubb_mobilgyartok_sorrendje","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:03","title":"Milyen telefonokat vesznek most legtöbben Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9415f9f5-c539-45fb-ace6-b8e58dac5b1e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szentek, államalapítások, felszabadulások, felfedezések. Kis túlzással világtörténelmet lehetne írni a különböző országok ünnepei alapján. Íme, néhány példa a magyar nemzeti ünnep apropóján.","shortLead":"Szentek, államalapítások, felszabadulások, felfedezések. Kis túlzással világtörténelmet lehetne írni a különböző...","id":"201933_tortenelmi_unnepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9415f9f5-c539-45fb-ace6-b8e58dac5b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edea4ea-54ef-4e57-a602-faf30bdde502","keywords":null,"link":"/elet/201933_tortenelmi_unnepek","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:00","title":"Mondd meg, mit ünnepelsz, és megmondom, ki vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160934af-1b5b-4039-a768-b92d7ab79883","c_author":"Balla Györgyi, Földvári Zsuzsa","category":"itthon","description":"Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli, 75 millió eurós állami beruházásban. Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István szintén felsejlik a háttérben.\r

","shortLead":"Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli, 75 millió eurós állami...","id":"201933__ferto_to__gigaberuhazas__orban_rahel__csaladbarat_ovezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=160934af-1b5b-4039-a768-b92d7ab79883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530fdad-b0d0-4f53-a213-b278bdcc263e","keywords":null,"link":"/itthon/201933__ferto_to__gigaberuhazas__orban_rahel__csaladbarat_ovezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 07:00","title":"A Fertő taviak nem hiszik, hogy az ő családjaik érdekeit szolgálná a kormány gigaberuházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító hadgyakorlatot – jelentette be a moszkvai védelmi minisztérium.","shortLead":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító...","id":"20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d662f635-8e77-4abe-bf85-bfb8b52dd3f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:24","title":"130 ezer katona részvételével tartanak hadgyakorlatot Oroszország és szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","shortLead":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","id":"20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb8fd1-4a02-4865-b37c-262aed3640a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:58","title":"István, a király rockopera-versenyt írnak ki az iskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német rendszámos autó szerb vezetője Röszkénél lépett volna be az ország területére, amikor lekapcsolták.\r

\r

","shortLead":"A német rendszámos autó szerb vezetője Röszkénél lépett volna be az ország területére, amikor lekapcsolták.\r

\r

","id":"20190819_20_millios_lopott_Audit_kapcsoltak_le_Roszkenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1a6a0d-2c97-430e-b258-f23926215287","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_20_millios_lopott_Audit_kapcsoltak_le_Roszkenel","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:41","title":"20 milliós lopott Audit kapcsoltak le Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]