[{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, adatvédelmet szolgáló funkcióval bővül a Facebook. Segítségével az is látható, mely oldalak továbbítanak rólunk információt a közösségi oldal felé.","shortLead":"Új, adatvédelmet szolgáló funkcióval bővül a Facebook. Segítségével az is látható, mely oldalak továbbítanak rólunk...","id":"20190821_off_facebook_activity_elozmenyek_torlese_funkcio_clear_history","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1471774d-6df9-49a7-84c5-8cedd7d87e35","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_off_facebook_activity_elozmenyek_torlese_funkcio_clear_history","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:03","title":"A Facebook megcsinálta végre a funkciót, amivel gombnyomásra törölhetjük a nyomainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kábelhiba miatt jelenleg több ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Zalaegerszegen, de az E.On szakemberei már megkezdték a hiba behatárolását.","shortLead":"Kábelhiba miatt jelenleg több ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Zalaegerszegen, de az E.On szakemberei már...","id":"20190820_Tobb_ezer_haztartasban_ment_el_az_aram_Zalaegerszegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb19efa3-5a36-48e1-afaf-36514454f490","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Tobb_ezer_haztartasban_ment_el_az_aram_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:22","title":"Több ezer háztartásban ment el az áram Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három év alatt, több tízmilliárd forintból modernizálja a Magyar Posta a csomagküldést.","shortLead":"Három év alatt, több tízmilliárd forintból modernizálja a Magyar Posta a csomagküldést.","id":"20190821_Megigerte_a_Posta_a_2022es_karacsonyi_szezonban_mar_modern_lesz_a_csomagkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7351da78-6ff1-4a65-a43a-0010e192d903","keywords":null,"link":"/kkv/20190821_Megigerte_a_Posta_a_2022es_karacsonyi_szezonban_mar_modern_lesz_a_csomagkuldes","timestamp":"2019. augusztus. 21. 06:36","title":"Megígérte a Posta: a 2022-es karácsonyi szezonban már modern lesz a csomagküldés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccecd96-de3c-4bc0-beca-9622931cafb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is szétosztják az ünneplők között.\r

