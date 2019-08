Ötszáz körbála ég Hortobágy és Nagyhegyes között, a 33-as főút 80-as kilométerszelvénye melletti területen - közölte a Katasztrófavédelem.

A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók mellett a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, de a területre tartanak a debreceni hivatásos tűzoltók is. Az egységek két vízsugárral kezdték meg a munkálatokat a még ép bálák védelmére. A terület tulajdonosa erőgépeket is biztosít a helyszínre.