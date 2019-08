Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos olyan profilt törölt a Facebook és a Twitter az elmúlt órákban, amiket a közösségi oldalak szerint a hongkongi kormányellenes tüntetők lejáratása miatt hoztak létre. A Twitter az állami hirdetéseket is blokkolta.","shortLead":"Számos olyan profilt törölt a Facebook és a Twitter az elmúlt órákban, amiket a közösségi oldalak szerint a hongkongi...","id":"20190821_hongkongi_tuntetesek_facebook_twitter_fiok_torlese_allami_media_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8994bc-8b5e-42ef-8c7f-2d44d7cb42dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_hongkongi_tuntetesek_facebook_twitter_fiok_torlese_allami_media_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:33","title":"A Facebook és a Twitter is törölte a hongkongi tüntetőket mocskoló fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A következő másfél hétre újra megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje.","shortLead":"A következő másfél hétre újra megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje.","id":"20190821_Mostantol_meg_rovidebb_szakaszon_jar_a_46os_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd542944-d47f-4fd9-bfb3-400cc5da62c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Mostantol_meg_rovidebb_szakaszon_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:52","title":"Mostantól még rövidebb szakaszon jár a 4-6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi Széchenyi téren mutatta be augusztus 20-án az ellenzéki jelöltjeit Botka László, aki egyúttal hivatalosan is bejelentette, hogy újra indul a polgármesteri címért.","shortLead":"A szegedi Széchenyi téren mutatta be augusztus 20-án az ellenzéki jelöltjeit Botka László, aki egyúttal hivatalosan is...","id":"20190820_Vegul_beallt_a_teljes_ellenzek_Botka_moge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480fcf25-b326-4294-a1c8-b45ec918a26c","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Vegul_beallt_a_teljes_ellenzek_Botka_moge","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:57","title":"Beállt a teljes ellenzék Botka mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9382f0c-5e5a-4b79-9f87-7927f861b6d1","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk – a könyvből most Singer Magdolna, író, újságíró, hospice- és gyásztanácsadó ajánlásának egy részletét közöljük.","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190821_Nok_gyermek_nelkul_singer_magdolna_gyasztanacsado_meddoseg_gyerekvallalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9382f0c-5e5a-4b79-9f87-7927f861b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc1bf35-eb3c-4fcb-8823-bfeb5d5bae63","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190821_Nok_gyermek_nelkul_singer_magdolna_gyasztanacsado_meddoseg_gyerekvallalas","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:59","title":"Téves az a szemlélet, hogy a gyerekesek boldogok, a gyermektelenek pedig boldogtalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horvát állam újabb privatizációba kezd az euró mielőbbi bevezetése érdekében.","shortLead":"A horvát állam újabb privatizációba kezd az euró mielőbbi bevezetése érdekében.","id":"20190821_Egy_velunk_szomszedos_orszag_nagyon_rafekudt_az_euro_bevezetesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f210a688-f34d-4f14-9c1a-b410fd4ff40f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Egy_velunk_szomszedos_orszag_nagyon_rafekudt_az_euro_bevezetesere","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:45","title":"Horvátország a jelek szerint tényleg komolyan gondolja az euró bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kábelhiba miatt jelenleg több ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Zalaegerszegen, de az E.On szakemberei már megkezdték a hiba behatárolását.","shortLead":"Kábelhiba miatt jelenleg több ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Zalaegerszegen, de az E.On szakemberei már...","id":"20190820_Tobb_ezer_haztartasban_ment_el_az_aram_Zalaegerszegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb19efa3-5a36-48e1-afaf-36514454f490","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Tobb_ezer_haztartasban_ment_el_az_aram_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:22","title":"Több ezer háztartásban ment el az áram Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső hajtóerőt Brüsszel, a belsőt továbbra is a bérek dinamizmusa adja.","shortLead":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső...","id":"20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa4cb8-47f4-4823-b966-16945caa510c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:18","title":"Mi lesz, ha nagyot koppan a magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kanári-szigeteken elhunyt fiúnak nem volt utasbiztosítása, a család nem tudja kifizetni a hazaszállítás költségeit. ","shortLead":"A Kanári-szigeteken elhunyt fiúnak nem volt utasbiztosítása, a család nem tudja kifizetni a hazaszállítás költségeit. ","id":"20190821_Nincs_penzuk_hazahozni_fiuk_holttestet_gyujtest_inditott_a_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219a9f8c-a171-4c5f-aa73-b7f5f45202dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Nincs_penzuk_hazahozni_fiuk_holttestet_gyujtest_inditott_a_csalad","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:52","title":"Nincs pénzük hazahozni fiuk holttestét, gyűjtést indított a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]