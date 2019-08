Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dbe20bd-c47e-43a0-9955-cf3c99d4b162","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt mondta az egyik angol rendőr, hogy 26 év alatt még nem látott ilyet.","shortLead":"Azt mondta az egyik angol rendőr, hogy 26 év alatt még nem látott ilyet.","id":"20190822_uvegszalas_auto_anglia_m25","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe20bd-c47e-43a0-9955-cf3c99d4b162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e723bbb-9d4e-4600-868e-21ab9276847f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_uvegszalas_auto_anglia_m25","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:31","title":"Azt hitték valami közúti szörnyet kaptak el a rendőrök, de minden papírja rendben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európán kívüli bevándorlók számát viszont túlbecsülték.","shortLead":"Az Európán kívüli bevándorlók számát viszont túlbecsülték.","id":"20190821_Tobb_a_magyar_NagyBritanniaban_mint_hittek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3850b-bb3c-4106-a5f0-29f30647e6a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Tobb_a_magyar_NagyBritanniaban_mint_hittek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 21:51","title":"Több a magyar Nagy-Britanniában, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6cd42-66c2-44d0-a8e8-c9797e52119f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen.","shortLead":"A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen.","id":"20190822_Indonezianak_annyira_nagy_uzlet_a_palmaolaj_hogy_betiltja_a_mentes_termekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6cd42-66c2-44d0-a8e8-c9797e52119f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd15256-a8dc-4526-9694-113178e4b645","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Indonezianak_annyira_nagy_uzlet_a_palmaolaj_hogy_betiltja_a_mentes_termekeket","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:59","title":"Indonéziának annyira nagy üzlet a pálmaolaj, hogy betiltja a mentes termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","shortLead":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","id":"20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc0a1b-23ce-401a-9992-a8f2f4df50fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:03","title":"Fejenként 2,5 millióba kerül Rubint Réka új alakformáló tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7c5ed-81df-4f9d-af2a-f08f1724b592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápoló és két orvos ügyében halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. ","shortLead":"Az ápoló és két orvos ügyében halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt...","id":"20190822_Beteg_halala_miatt_indult_eljaras_a_Honvedkorhaz_harom_munkatarsa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7c5ed-81df-4f9d-af2a-f08f1724b592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338bba08-82b2-4d33-9aa6-39ccce81495f","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Beteg_halala_miatt_indult_eljaras_a_Honvedkorhaz_harom_munkatarsa_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:49","title":"Beteghalál miatt indult eljárás a Honvédkórház három dolgozója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4bbc6d-fa1c-4bc3-9539-51d939ca13ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sorozatgyártásra kész változatra még várnunk kell, addig is azonban itt egy kedvcsináló videó az iNEXT-ről.","shortLead":"A sorozatgyártásra kész változatra még várnunk kell, addig is azonban itt egy kedvcsináló videó az iNEXT-ről.","id":"20190823_videon_mutatja_meg_a_bmw_a_600_kilometeres_hatotavu_villanyautojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd4bbc6d-fa1c-4bc3-9539-51d939ca13ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae15a6d-20c0-443d-8655-f8e80c172894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_videon_mutatja_meg_a_bmw_a_600_kilometeres_hatotavu_villanyautojat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:21","title":"Videón mutatja meg a BMW a 600 kilométeres hatótávú új villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8928b48b-aef5-4d67-8e99-5cb1e4652596","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csaba veszi át a januárban elhunyt producer helyét.","shortLead":"Káel Csaba veszi át a januárban elhunyt producer helyét.","id":"20190823_Megvan_Andy_Vajna_utodja_a_filmugyi_kormanybiztosi_poszton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8928b48b-aef5-4d67-8e99-5cb1e4652596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f16a666-58c0-4563-976b-ce50b600ad52","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Megvan_Andy_Vajna_utodja_a_filmugyi_kormanybiztosi_poszton","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:26","title":"Megvan Andy Vajna utódja a filmügyi kormánybiztosi poszton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95fe1d-254e-4dcf-af6a-d713e06f7eaa","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:32","title":"Frontális karambol történt Bárándnál, mentőhelikopter szállította kórházba a sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]