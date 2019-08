Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54eded14-46a9-4796-8e51-27777f6a8b4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A spanyol rendőrség letartóztatott egy férfit, aki 555 nő szoknyája alá fotózott és videózott be.","shortLead":"A spanyol rendőrség letartóztatott egy férfit, aki 555 nő szoknyája alá fotózott és videózott be.","id":"20190822_Van_ahol_kovetkezmennyel_jar_ha_valaki_befotoz_egy_no_szoknyaja_ala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54eded14-46a9-4796-8e51-27777f6a8b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6eace0-451c-4f13-8517-02c94a1982a8","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Van_ahol_kovetkezmennyel_jar_ha_valaki_befotoz_egy_no_szoknyaja_ala","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:20","title":"Van, ahol következménnyel jár, ha valaki befotóz egy nő szoknyája alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amit most vesz meg a Mészáros-birodalom korábbi vezetője. A szerződésekre a tényfeltáró központ birtokába jutott adatokból derült fény.","shortLead":"Amit most vesz meg a Mészáros-birodalom korábbi vezetője. A szerződésekre a tényfeltáró központ birtokába jutott...","id":"20190822_ugyeszseg_titkosszolgalat_t_systems","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed83e14-20f1-4725-ab5b-2a076548c899","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_ugyeszseg_titkosszolgalat_t_systems","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:50","title":"Direkt36: Az ügyészségnek és a titkosszolgálatoknak is beszállított a T-Systems","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók kimutatták, hogy a Földön több százmillió éve keletkezett ősi óceánok vize nem volt melegebb napjaink óceánjainak vízénél.","shortLead":"Izraeli kutatók kimutatták, hogy a Földön több százmillió éve keletkezett ősi óceánok vize nem volt melegebb napjaink...","id":"20190823_osi_oceanok_vizenek_homerseklete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b39cf07-974d-4b99-b06e-f693334326f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_osi_oceanok_vizenek_homerseklete","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:03","title":"70 vagy 15 Celsius-fokos volt az ősi vizek hőmérséklete? A válasz nem mindegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a138b6be-2307-47ec-b43d-be7e620285fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. ","shortLead":"Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. ","id":"20190822_Korhazi_epulet_gyulladt_ki_Parizs_elovarosaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a138b6be-2307-47ec-b43d-be7e620285fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3726f06b-dc18-4ed9-9a2e-0016f17a8b5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Korhazi_epulet_gyulladt_ki_Parizs_elovarosaban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:21","title":"Kórházi épület gyulladt ki Párizs elővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás várhatóan jövőre indul, igen fontos céllal: az ásványkincsek hamarabb kerülhetnének a tanzániai kikötőkbe.","shortLead":"A beruházás várhatóan jövőre indul, igen fontos céllal: az ásványkincsek hamarabb kerülhetnének a tanzániai kikötőkbe.","id":"20190822_Afrikai_utepitesrol_szolo_reklamfilmben_tunik_fel_a_Duna_Aszfalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053357d1-1b40-4c44-b439-633d98e739ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Afrikai_utepitesrol_szolo_reklamfilmben_tunik_fel_a_Duna_Aszfalt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:40","title":"Afrikai útépítésről szóló reklámfilmben tűnik fel a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ibizai videóba belebukott osztrák alkancellár \"gazdasági téren új irányba áll\". ","shortLead":"Az ibizai videóba belebukott osztrák alkancellár \"gazdasági téren új irányba áll\". ","id":"20190823_Politika_helyett_az_ingatlanszakmaban_folytatja_HeinzChristian_Strache","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb290c80-2970-4b69-954a-62809b7acf04","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Politika_helyett_az_ingatlanszakmaban_folytatja_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:01","title":"Politika helyett az ingatlanszakmában folytatja Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Ocean Viking fedélzetén szállított emberek befogadását hat uniós ország vállalta. ","shortLead":"Az Ocean Viking fedélzetén szállított emberek befogadását hat uniós ország vállalta. ","id":"20190823_malta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5df4a0-f245-439b-8b8d-811fd237414c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_malta","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:01","title":"Máltán szállhatnak partra a mentőhajón rekedt menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","shortLead":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","id":"20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06de65ec-79a0-400e-ae38-6ae1146d2c00","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:23","title":"Orvoshiány miatt megszűnt az ortopédia a Kútvölgyiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]