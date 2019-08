Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af62bd35-1a82-45a9-bcd4-2a143960395b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fekete Gyula 67 éves volt. ","shortLead":"Fekete Gyula 67 éves volt. ","id":"20190822_Meghal_Szaxi_Maxi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af62bd35-1a82-45a9-bcd4-2a143960395b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee461f-dc6d-4d76-a811-53fd5188bdb1","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Meghal_Szaxi_Maxi","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:44","title":"Meghalt Szaxi Maxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovák portál azt írja, azoknak a mobiltelefonját vizsgálják, akik közvetlenül kommunikáltak Marián Kočner vállalkozóval.","shortLead":"Egy szlovák portál azt írja, azoknak a mobiltelefonját vizsgálják, akik közvetlenül kommunikáltak Marián Kočner...","id":"20190823_Kuciakgyilkossag_Egy_allamtitkar_es_tobb_biro_telefonjat_is_lefoglaltak_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1237adc8-3694-4b47-b872-2a7151357681","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Kuciakgyilkossag_Egy_allamtitkar_es_tobb_biro_telefonjat_is_lefoglaltak_Szlovakiaban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:55","title":"Kuciak-gyilkosság: egy államtitkár és több bíró telefonját is lefoglalták Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a138b6be-2307-47ec-b43d-be7e620285fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. ","shortLead":"Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. ","id":"20190822_Korhazi_epulet_gyulladt_ki_Parizs_elovarosaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a138b6be-2307-47ec-b43d-be7e620285fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3726f06b-dc18-4ed9-9a2e-0016f17a8b5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Korhazi_epulet_gyulladt_ki_Parizs_elovarosaban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:21","title":"Kórházi épület gyulladt ki Párizs elővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget. A végén pedig tett egy erősen gúnyos megjegyzést a Petőfi Rádióra.","shortLead":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget...","id":"20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9231dbb-29f0-4778-b56c-05675933e25f","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:44","title":"Majka a színpadról szólt be durván a Petőfi Rádiónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283498c9-5020-4631-b6b2-0c3c44bd5206","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Rus Adrián közölte, hogy nem hajlandó elutasítani a román válogatottat a magyar kedvéért, a tartalékokhoz száműzték.","shortLead":"Miután Rus Adrián közölte, hogy nem hajlandó elutasítani a román válogatottat a magyar kedvéért, a tartalékokhoz...","id":"20190822_Megbuntettek_a_roman_jatekost_mert_nem_akart_magyar_valogatott_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=283498c9-5020-4631-b6b2-0c3c44bd5206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc5278b-f35b-40f4-a91f-1f4e8ee86a69","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Megbuntettek_a_roman_jatekost_mert_nem_akart_magyar_valogatott_lenni","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:28","title":"Megbüntethették a román játékost, mert nem akart magyar válogatott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden jel arra mutat, bizonyíték nem is kell.","shortLead":"Minden jel arra mutat, bizonyíték nem is kell.","id":"20190821_A_brazil_elnok_szerint_civil_szervezetek_okozzak_az_erdotuzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c5710b-5134-4da9-adee-7fc4ab5969d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_A_brazil_elnok_szerint_civil_szervezetek_okozzak_az_erdotuzeket","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:19","title":"A brazil elnök szerint civil szervezetek okozzák az erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f45a224-b79b-43ca-a80e-15ca94f01738","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szolid, de brutális lett a Mercedes középméretű szabadidő-autója. ","shortLead":"Szolid, de brutális lett a Mercedes középméretű szabadidő-autója. ","id":"20190822_Manhart_MercedesAMG_GLC_63_S","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f45a224-b79b-43ca-a80e-15ca94f01738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23628df6-0d08-4e29-a01a-7dee4cbc8980","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Manhart_MercedesAMG_GLC_63_S","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:31","title":"Indokolt a sárga versenycsík a 700 lóerőre tuningolt Mercedes-AMG SUV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három város tűzoltói próbálják megfékezni a tüzet.","shortLead":"Három város tűzoltói próbálják megfékezni a tüzet.","id":"20190822_Otszaz_korbala_eg_Hortobagynal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a79730e-e2dd-4725-a86f-363cbc40cb77","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Otszaz_korbala_eg_Hortobagynal","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:44","title":"Ötszáz körbála ég Hortobágynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]