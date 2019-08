Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat, a magyar ügyészség nyomozást rendelt el a Microsoft-ügyben. Az amerikai vizsgálatok előtt nem láttak semmi gyanúsat.","shortLead":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat...","id":"20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a1c53c-c707-4e57-92de-b5985e085a8c","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:40","title":"Magyar ügyészség 2.0: nyomozást rendeltek el a Microsoft-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak, ugyanis a keresőóriás szakít ezzel a névadási gyakorlattal.","shortLead":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak...","id":"20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e6a785-ce73-4edd-ae4b-730b9bcf727e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:03","title":"10 év után itt a vége az androidos édességneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tűzijáték pazar kilátással.","shortLead":"Tűzijáték pazar kilátással.","id":"20190822_Ezert_megerte_tobb_mint_tizmilliardot_kolteni_a_Karmelita_kolostorra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ec3d02-8d1b-4738-8232-a2c49fff14f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Ezert_megerte_tobb_mint_tizmilliardot_kolteni_a_Karmelita_kolostorra","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:02","title":"Ezért megérte több mint tízmilliárdot költeni a Karmelita kolostorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","shortLead":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","id":"20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6784eeb3-a39a-437a-82c5-324cea5020c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:28","title":"Jó húzásnak tűnik az Opel elektromos raliautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték a járatát, esetleg elveszett vagy megrongálódott a feladott csomagja. Ám ha mégsem akar kompenzálni a légitársaság, erre egy fizetési meghagyással, Dániát kivéve, az egész EU-ban rá lehet kényszeríteni. ","shortLead":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték...","id":"mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd7ca97-d999-47e6-bfe9-01f5e446b84e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:30","title":"Így kaphat kártérítést, ha késik a gép, vagy eltűnik a poggyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","shortLead":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","id":"20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c19ac1-099f-4a99-b5b2-3deba9a2cd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:41","title":"Egy apró szigeten készült a világ legkisebb személyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben negyvenöt kilométeres szakaszra adták ki az engedélyt.","shortLead":"Első körben negyvenöt kilométeres szakaszra adták ki az engedélyt.","id":"20190823_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_hatsavos_M1es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0159e9d6-9286-4c91-a4a4-5d0826b68a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_hatsavos_M1es","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:11","title":"Megkapta az építési engedélyt a hatsávos M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Ocean Viking fedélzetén szállított emberek befogadását hat uniós ország vállalta. ","shortLead":"Az Ocean Viking fedélzetén szállított emberek befogadását hat uniós ország vállalta. ","id":"20190823_malta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5df4a0-f245-439b-8b8d-811fd237414c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_malta","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:01","title":"Máltán szállhatnak partra a mentőhajón rekedt menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]