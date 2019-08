Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb33c683-34c1-4491-ac1f-dd9bf4319020","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A főváros több kerületében is azelőtt kezdték plakátolni az októberi önkormányzati választásokra, mielőtt eldördült volna a kampánypisztoly. Hiába kérdeztük őket a mikéntekről, alig akadt olyan helyhatóság, amely válaszolt volna. A szakértő szerint szabályozatlan a terület, amit könnyen ki tudnak használni az önkormányzatok. ","shortLead":"A főváros több kerületében is azelőtt kezdték plakátolni az októberi önkormányzati választásokra, mielőtt eldördült...","id":"20190822_onkormanyzat_valasztas_kampany_polgarmester_partpolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb33c683-34c1-4491-ac1f-dd9bf4319020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00434c4c-d82a-4b6a-b980-fa41291e3a53","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_onkormanyzat_valasztas_kampany_polgarmester_partpolitika","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:40","title":"Kampányolás a zavarosban: Budapesten bármit lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De most nemcsak átnevezésről van szó.","shortLead":"De most nemcsak átnevezésről van szó.","id":"20190821_Karacsony_Gergely_is_HEVbol_csinalna_metrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74665cf-751e-4379-906f-22f359f995db","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Karacsony_Gergely_is_HEVbol_csinalna_metrot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:37","title":"Karácsony Gergely is HÉV-ből csinálna metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték a járatát, esetleg elveszett vagy megrongálódott a feladott csomagja. Ám ha mégsem akar kompenzálni a légitársaság, erre egy fizetési meghagyással, Dániát kivéve, az egész EU-ban rá lehet kényszeríteni. ","shortLead":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték...","id":"mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd7ca97-d999-47e6-bfe9-01f5e446b84e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:30","title":"Így kaphat kártérítést, ha késik a gép, vagy eltűnik a poggyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","shortLead":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","id":"20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd9623-fab2-436d-8b36-19d43eb16e14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:49","title":"Európa-szerte kevés lesz a körte idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen veszik fel a versenyt a magánoktatással. ","shortLead":"Nehezen veszik fel a versenyt a magánoktatással. ","id":"20190823_A_nyelviskolak_is_kuzdenek_a_tanarhiannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6703fc8f-122b-4d5b-88bf-75e51a24938e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_nyelviskolak_is_kuzdenek_a_tanarhiannyal","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:22","title":"A nyelviskolák is küzdenek a tanárhiánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","shortLead":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","id":"20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970a3656-23c5-45c4-86a9-10392310d6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:42","title":"Ünnepélyes keretek közt avatott fel egy zászlótartót az ózdi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy galiba lehet az 51-es körzet lerohanásából.","shortLead":"Nagy galiba lehet az 51-es körzet lerohanásából.","id":"20190821_Ufologusroham_szukseghelyzetet_keszitenek_elo_Nevadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d67493-2afe-4de4-91c7-9502000f0fca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Ufologusroham_szukseghelyzetet_keszitenek_elo_Nevadaban","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:01","title":"Ufológusroham: szükséghelyzetet készítenek elő Nevadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aa2be9-f2e5-4c8e-9666-6663ddcdc428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kőzetdarabról még 2018. november 26-án készítettek felvételt.","shortLead":"A kőzetdarabról még 2018. november 26-án készítettek felvételt.","id":"20190823_marsi_ko_rolling_stones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22aa2be9-f2e5-4c8e-9666-6663ddcdc428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c2ccac-6a39-4008-bec1-90ab894d1b65","keywords":null,"link":"/elet/20190823_marsi_ko_rolling_stones","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:35","title":"Marsi követ neveztek el a Rolling Stones-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]