Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd7c5ed-81df-4f9d-af2a-f08f1724b592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápoló és két orvos ügyében halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. ","shortLead":"Az ápoló és két orvos ügyében halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt...","id":"20190822_Beteg_halala_miatt_indult_eljaras_a_Honvedkorhaz_harom_munkatarsa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7c5ed-81df-4f9d-af2a-f08f1724b592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338bba08-82b2-4d33-9aa6-39ccce81495f","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Beteg_halala_miatt_indult_eljaras_a_Honvedkorhaz_harom_munkatarsa_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:49","title":"Beteghalál miatt indult eljárás a Honvédkórház három dolgozója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Microsoft-botrány időszakából származó szerződéseket kért ki az ügyészség.","shortLead":"A Microsoft-botrány időszakából származó szerződéseket kért ki az ügyészség.","id":"20190822_Az_ugyeszseg_tenyleg_dolgozik_a_Microsoftbotranyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258df47-b0b7-4c97-b0d1-11595dd3c4f9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Az_ugyeszseg_tenyleg_dolgozik_a_Microsoftbotranyon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:43","title":"Az ügyészség tényleg dolgozik a Microsoft-botrányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c3fd6-c260-44f8-bcc9-e2f03dcd25e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem részletezte, hogy ezt hogyan képzeli el. ","shortLead":"Azt nem részletezte, hogy ezt hogyan képzeli el. ","id":"20190822_Visszamenoleg_iger_ingyen_parkolast_Zugloban_a_fideszes_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c3fd6-c260-44f8-bcc9-e2f03dcd25e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3981b378-af03-4906-b7cc-214fb3ca7cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Visszamenoleg_iger_ingyen_parkolast_Zugloban_a_fideszes_jelolt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:54","title":"Visszamenőleg ígér ingyenparkolást Zuglóban a fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek egyszerű oka van.","shortLead":"Ennek egyszerű oka van.","id":"20190822_Tarlos_Istvan_nem_tart_kampanynyitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc0ffb1-4bea-4a07-822d-0c5b3ee1cbbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Tarlos_Istvan_nem_tart_kampanynyitot","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:54","title":"Tarlós István nem tart kampánynyitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A területe egyelőre érintetlen, de már most elköltöttek rá egy csomó pénzt. ","shortLead":"A területe egyelőre érintetlen, de már most elköltöttek rá egy csomó pénzt. ","id":"20190822_Semmi_nem_latszik_meg_a_delbudai_szuperkorhazbol_de_mar_koltik_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc13f90-ed2c-41a9-b706-aba0e599ae64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Semmi_nem_latszik_meg_a_delbudai_szuperkorhazbol_de_mar_koltik_a_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:46","title":"Semmi nem látszik még a dél-budai szuperkórházból, de már költik a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40ae6f-96d1-4cb5-a078-1f2fb8185728","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell elviselni a másik embert, csak fizetni.","shortLead":"Nem kell elviselni a másik embert, csak fizetni.","id":"20190821_Autoautomatat_tesztel_egy_brit_kereskedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f40ae6f-96d1-4cb5-a078-1f2fb8185728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eb04e0-9235-46de-8619-45b7e61cf498","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Autoautomatat_tesztel_egy_brit_kereskedo","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:41","title":"Autóautomatát tesztel egy brit kereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. ","shortLead":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz...","id":"20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff099f17-3ac8-4650-be11-d14523059415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:15","title":"Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A lányokra még tucatnyi műtét vár. ","shortLead":"A lányokra még tucatnyi műtét vár. ","id":"20190821_Sziami_ikrek_a_masik_kislany_is_kinyitotta_a_szemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866983e1-ac2c-4e1e-9f9d-93253eee01a3","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Sziami_ikrek_a_masik_kislany_is_kinyitotta_a_szemet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:50","title":"Mindkét szétválasztott sziámi iker állapota stabil, a másik kislány is kinyitotta a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]