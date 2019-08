Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyvárad lesz Oradea.","shortLead":"Nagyvárad lesz Oradea.","id":"20190823_Mostantol_magyarul_is_kiirja_a_MAV_a_hataron_tuli_allomasneveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcba22f-bed2-4263-8352-3a5e0a0b6b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Mostantol_magyarul_is_kiirja_a_MAV_a_hataron_tuli_allomasneveket","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:14","title":"Mostantól magyarul is kiírja a MÁV a határon túli állomásneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b18b79-9138-4b3c-a78f-9d0a74321bca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Különben Sergio Mattarella államfő választásokat ír ki","shortLead":"Különben Sergio Mattarella államfő választásokat ír ki","id":"20190822_Ot_napjuk_maradt_az_olasz_partoknak_hogy_kormanyt_alakitsanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09b18b79-9138-4b3c-a78f-9d0a74321bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab545a3b-66ca-4c02-95e8-17338700f815","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ot_napjuk_maradt_az_olasz_partoknak_hogy_kormanyt_alakitsanak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:50","title":"Öt napjuk maradt az olasz pártoknak, hogy kormányt alakítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59f499a-5c03-4cd8-b73b-dc221157b09e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Budapesten dől el, melyik csapat jut a csoportkörbe.","shortLead":"Budapesten dől el, melyik csapat jut a csoportkörbe.","id":"20190822_Dontetlent_jatszott_a_Ferencvaros_az_Europa_Liga_selejtezojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c59f499a-5c03-4cd8-b73b-dc221157b09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a61af-ff0b-428e-a2be-e11d482a4d8d","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Dontetlent_jatszott_a_Ferencvaros_az_Europa_Liga_selejtezojeben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:52","title":"Döntetlent játszott a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A döntésnek ahhoz is köze lehet, hogy a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai választhatják az ekhós adózást. ","shortLead":"A döntésnek ahhoz is köze lehet, hogy a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai választhatják...","id":"20190822_Budapestre_koltozik_a_Nemzetkozi_Cselgancs_Szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967e11f9-4710-4540-a2c3-96d6cad6b2f7","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Budapestre_koltozik_a_Nemzetkozi_Cselgancs_Szovetseg","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:36","title":"Budapestre költözik a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Spar lesz belőle, tovább folytatódik a magyar kiskereskedelmi lánc rövidülése.\r

\r

","shortLead":"Spar lesz belőle, tovább folytatódik a magyar kiskereskedelmi lánc rövidülése.\r

\r

","id":"20190823_A_Duna_Plazaban_is_bezar_egy_CBA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9598a578-a004-4cd3-b884-0375301f8de9","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_A_Duna_Plazaban_is_bezar_egy_CBA","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:19","title":"A Duna Plazában is bezár egy CBA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sorra lépnek vissza a Demokrata Párt esélytelen jelöltjei az elnökjelöltségért, most a nem túl ismert Seth Moultonon volt a sor.\r

\r

","shortLead":"Sorra lépnek vissza a Demokrata Párt esélytelen jelöltjei az elnökjelöltségért, most a nem túl ismert Seth Moultonon...","id":"20190823_Egy_szazalek_sem_tamogatta_a_Demokrata_parti_elnokjeloltaspiranst_ezert_visszalepett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345a643e-e453-461d-a181-e4c9f7c5d409","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Egy_szazalek_sem_tamogatta_a_Demokrata_parti_elnokjeloltaspiranst_ezert_visszalepett","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:15","title":"Egy százalék sem támogatta a Demokrata párti elnökjelölt-aspiránst, ezért visszalépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. ","shortLead":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz...","id":"20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff099f17-3ac8-4650-be11-d14523059415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:15","title":"Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87f79b2-8895-4585-bc1e-e7e7a510ee73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó alig negyven másodperces, és ebbe már minden belefért.","shortLead":"A videó alig negyven másodperces, és ebbe már minden belefért.","id":"20190822_Mire_kinyitotta_a_garazskaput_az_autos_mar_nem_volt_mivel_beallni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87f79b2-8895-4585-bc1e-e7e7a510ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f5fc3a-9d8b-4251-ad90-613a9a6fd733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Mire_kinyitotta_a_garazskaput_az_autos_mar_nem_volt_mivel_beallni__video","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:34","title":"Mire kinyitotta a kaput az autós, már nem volt mivel beállni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]