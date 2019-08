Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c10bf335-37ed-4d12-9158-d205b98d1469","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Harminc évvel ezelőtt, 1989 nyarán már az összeomlás szélén táncolt a 15 tagköztársaságból álló Szovjetunió, s ekkor történelmet csináltak a függetlenséget akaró három balti köztársaság, Észtország, Lettország és Litvánia polgárai: augusztus 23-án közel kétmillió ember alkotott élő láncot, s ez volt a történelem addigi leghosszabb sorfala. Most Hongkongban készülnek megismételni a balti példát, az ottani tüntetők szabadságjogaikat akarják megvédelmezni.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt, 1989 nyarán már az összeomlás szélén táncolt a 15 tagköztársaságból álló Szovjetunió, s ekkor...","id":"20190823_Balti_kezfogas_egykor_es_most_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c10bf335-37ed-4d12-9158-d205b98d1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c0da28-e1a6-4af7-91b1-9372a5d93a3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Balti_kezfogas_egykor_es_most_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:48","title":"Balti kézfogás egykor, és most Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","shortLead":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","id":"20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcfd802-122f-4b2e-95a7-1bbd461d9565","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:51","title":"Beismerő vallomást tett a balatonfűzfői gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, egyelőre dolgoznak a jogi megoldáson. ","shortLead":"A lap úgy tudja, egyelőre dolgoznak a jogi megoldáson. ","id":"20190823_Mfor_A_hulladeklerakokat_is_allamositani_akarjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e6cd38-8107-4eb4-8519-d3b32f5497d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Mfor_A_hulladeklerakokat_is_allamositani_akarjak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:21","title":"Mfor: A hulladéklerakókat is államosítani akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök előállították a férfit.

","shortLead":"A rendőrök előállították a férfit.

","id":"20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6feac14-a7af-4036-a0de-9d3bd99480bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:40","title":"Egy részeg férfi megvert egy gyereket, mert kicsúfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában. A tragikus helyzetért jelentős mértékben felelős az új elnök, Jair Bolsonaro politikája, a „Trópusok Trumpja” ugyanis egyértelműen az erdőpusztítók mellett áll. A világ keveset tehet, az EU talán büntetésként leállíthatja az argentin szója- és marhahúsimportot, és megtagadhatja a Brazíliával és szomszédaival tervezett kereskedelmi egyezmény aláírását.","shortLead":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában...","id":"20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c00b81-c5ba-4a35-b683-4575fc375e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:00","title":"Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","shortLead":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","id":"20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ed5d1-8c49-4193-a864-9d98ea8737cc","keywords":null,"link":"/elet/20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:59","title":"37 éves, évtizedek óta fogságban él, 137 tagú család tagja, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","shortLead":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","id":"20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6784eeb3-a39a-437a-82c5-324cea5020c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:28","title":"Jó húzásnak tűnik az Opel elektromos raliautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint a jelenlegi rendszer aljasabb, mint a nyilasuralom volt.","shortLead":"Az író szerint a jelenlegi rendszer aljasabb, mint a nyilasuralom volt.","id":"20190823_Ungvary_Rudolf_szerint_Orban_is_a_regi_fasisztak_klonja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765a498c-3efe-4f19-b468-b2abdd6acf11","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ungvary_Rudolf_szerint_Orban_is_a_regi_fasisztak_klonja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"Ungváry Rudolf szerint Orbán is a régi fasiszták klónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]